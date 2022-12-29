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'Mahkemelerin siyaseti yönlendirmesine asla rıza göstermeyiz'

"Biz siyasi parti olarak eşit yarıştan yanayız. Mahkemelerin siyaseti yönlendirmesine asla rıza göstermeyiz. Ortada devam eden bir mahkeme süreci varken Saraçhane Meydanı'nda bir mitingle niye aday belirleyemediklerini çok net bir şekilde millete gösterdiler"- "Altılı masa diyorduk ya, altı artılı masa diyorduk ya dünkü toplantıdan sonra herhalde masayı şöyle tanımlamak lazım. İki artı dörtlü masa haline gelmiştir bu masa, iki tane ortak var, geri kalanlar ise teferruat haline gelmiştir"

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 29 Aralık 2022 08:50, Son Güncelleme : 29 Aralık 2022 08:35
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'Mahkemelerin siyaseti yönlendirmesine asla rıza göstermeyiz'

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, siyasi parti olarak eşit yarıştan yana olduklarını, mahkemelerin siyaseti yönlendirmesine asla rıza göstermeyeceklerini belirterek, altılı masayı, "Ortada devam eden bir mahkeme süreci varken Saraçhane Meydanı'nda bir mitingle niye aday belirleyemediklerini çok net bir şekilde millete gösterdiler." sözleriyle eleştirdi.

Kurtulmuş, Bayrampaşa Belediyesi Konferans Salonu'nda düzenlenen AK Parti Bayrampaşa İlçe Teşkilat Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, seçime az bir süre kaldığını, fedakarca, gayretle çalışan bir teşkilata sahip olduklarını söyledi.

İki açıdan çok önemli bir seçime gidildiğini belirten Kurtulmuş, "20 yıldır iktidarda olan AK Parti'nin yapmış olduğu hizmet ve eser siyasetinin milletimiz tarafından ibra edileceği bir seçime gidiyoruz. İnşallah milletimiz 2023'teki seçimde hem Recep Tayyip Erdoğan'ı açık ara birinci çıkartıp yeniden cumhurbaşkanı seçecek hem de AK Parti'yi Meclis'in en güçlü partisi yapacaktır. Ama bundan çok daha önemli olan, bu seçimin ikinci özelliğidir. Bu seçim, Türkiye'nin hangi istikamette yürüyeceğinin tespiti ve tayini seçimi olacaktır. Allah'ın izniyle önümüzdeki seçimler 'Türkiye Yüzyılı' hedefinin kapılarının sonuna kadar açıldığı bir sonuç ortaya çıkaracak ve milletimiz bu yolda yürüyecektir." diye konuştu.

Kurtulmuş, AK Parti teşkilatının sadece seçim vakti geldiğinde çalışan bir teşkilat olmadığına işaret ederek, seçimin ertesi günü bir sonraki seçim için gayretle mücadele ettiklerini aktardı.

- "Türkiye vesayetlerle mücadelede başarı kazandı"

Ana mottosu 'Türkiye Yüzyılı' olan bir seçim kampanyasına hazırlandıklarını anlatan Kurtulmuş, bunun çalışmalarını hem teşkilatla hem de halkla paylaşarak yollarına devam edecekleri belirtti.

Kurtulmuş, seçim günü sandıklara sahip çıkacaklarını vurgulayarak, o oyun yerini bulmasını engelleyeceklere fırsat vermeyecek bir çalışma yürüteceklerini söyledi.

Türkiye'nin yeni, güçlü bir istikamette, tam bağımsız bir Türkiye olarak yoluna devam edeceğini dile getiren Kurtulmuş, AK Parti'nin 20 yılda gerçekleştirdiği hizmetlere dikkati çekti.

Kurtulmuş, "Türkiye vesayetlerle mücadelede başarı kazandı. Başarı kazandığı için Türkiye, topu yapabildi, hava araçlarını yapabildi, milli savunma sanayinde öze geçebildi, dünyanın birçok ülkesiyle yarışabilen bir ülke haline geldi." ifadelerini kullandı.

Yerli araç, insansız uçak gibi önemli çalışmalara imza attıklarını anlatan Kurtulmuş, "AK Parti hükümetinin diğer başarıların da önünü açan en büyük başarısı, bu vesayet odaklarının ortadan kaldırılmasıdır. Artık bu memlekette milletten başka söz sahibi, beşeri planda hiçbir güç yoktur ve hiçbir güce itibar edilmemektedir. Şimdi çok açık söylüyoruz; içeride de dışarıda da beşeri anlamda milletin gücünden başka hiçbir gücü bilmeyiz, tanımayız." şeklinde konuştu.

- "AK Parti adım adım yükseliyor''

Kurtulmuş, Türkiye'de özellikle yaz aylarından itibaren AK Parti'nin her kamuoyu yoklamasında adım adım yükseldiğini söyledi.

Karşı taraftaki ittifakın ise her gün daha fazla dağıldığını, daha fazla tereddüt içerisinde yer aldığını belirten Kurtulmuş, şöyle devam etti:

"Bunun için milletimiz, 'Yaparsa Tayyip Erdoğan yapar, yine bu sorunları çözerse AK Parti çözer, Cumhur İttifakı çözer.' diyor. Ben televizyon konuşmalarımda söylüyorum. Karşı taraftaki altı artılı masanın derdi, ortak aday çıkaramamak değil, ortak bir fikir etrafında bütünleşememektir. İşte iki hafta evvel Meclis'te HDP'li milletvekilinin milletvekilliğinin düşürülmesi oylamasında İYİ Parti'den bazı milletvekilleri 'düşürülsün' diye oy kullandı, bir kısmı katılmadı. CHP'nin çoğunluğu katılmadı, katılanlar da 'hayır' oyu verdi. Libya tezkeresine birisi 'evet', diğeri 'hayır' dedi. Herhangi bir konuyu aldığınız zaman müşterek düşündükleri bir şey yok. 'Adayınızı söyleyin' denildiğinde 'Siz seçimi ilan edin, biz ertesi gün adayı belirleriz.' dediler. Niye aday belirlemiyorlar? 'Yıpranır, yıpratılır' diye. İyi de kardeşim, Tayyip Erdoğan 50 senedir ortada, 20 senedir Türkiye'yi yönetiyor, yıpranmıyor da sizin adayınız iki günde mi yıpranacak? Şimdi anlıyoruz ki mesele aday yıpranır meselesi değil; kimi aday söylesek, diğerleri bir şekilde oyunbozanlık yapacak."

Saraçhane Meydanı'nda bu durumun ortaya çıktığını vurgulayan Kurtulmuş, "Biz siyasi parti olarak eşit yarıştan yanayız. Mahkemelerin siyaseti yönlendirmesine asla rıza göstermeyiz. Mahkemelerin siyasi mühendislik olarak kullanılmasına asla izin vermeyiz, razı olmayız. Ortada devam eden bir mahkeme süreci varken Saraçhane Meydanı'nda bir mitingle niye aday belirleyemediklerini çok net bir şekilde millete gösterdiler." diye konuştu.

Kurtulmuş, oradaki görüntülerin karşılıklı olarak birbirlerini rahatsız ettiğini dile getirerek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Sonunda dün akşam itibarıyla yeniden altılı masanın iki tane parlamentoda bulunan ortağı, baş başa bir görüşme yapmak ihtiyacı hissettiler. Allah mübarek etsin, ne görüştükleri bizi ilgilendirmez. Ama altılı masa diyorduk ya, altı artılı masa diyorduk ya dünkü toplantıdan sonra herhalde masayı şöyle tanımlamak lazım. İki artı dörtlü masa haline gelmiştir bu masa, iki tane ortak var, geri kalanlar ise teferruat haline gelmiştir. O masa ne karar alır, nasıl hareket eder, kimi aday gösterir, bilmeyiz. Ama şimdi öyle görünüyor ki belki birden fazla aday çıkacak. Kendi bilecekleri iştir. Ama şu, milletle birlikte bizim de beklentimizdir: Hangi programla milletin karşısına çıkacaksınız? Uygulayacağınız ekonomi programını kalkın, anlatın. Türkiye'nin dış politikasına ilişkin görüşleriniz nedir? Mavi vatanla ilgili görüşleriniz nedir? Türkiye'nin terörle mücadelesinde hangi ortak fikir etrafında hareket edeceksiniz? Bunları anlatın. Bunların hiçbirisini anlatmadan, hele bu mahkeme kararı üzerinden bulduklarını zannettikleri bir rüzgara yaslanmaya bir şekilde niyet ederek siyasi magazin konusu haline geldiler. Bu masaya teklifimiz; siyaset, er meydanı, ciddiyet işi, kararlılık işidir. Siyaset, millete ne yapacağınızı açık bir şekilde anlatmak ve milletin oyunu, desteğini almak içindir."

Kurtulmuş, konuşmasının ardından toplantıya katılanlarla fotoğraf çektirdi.

Toplantıya, AK Parti milletvekilleri Hasan Turan ve Ahmet Hamdi Çamlı, AK Parti Bayrampaşa İlçe Başkanı Ersin Saçlı, Bayrampaşa Belediye Başkanı Atila Aydıner ve çok sayıda partili katıldı.

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