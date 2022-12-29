Bakan duyurdu...3 aylık burs ve kredi ödemeleri hesaplara yatırıldı
Bakan Kasapoğlu, 531 bin 468 öğrenciye toplam 1 milyar 428 milyon 657 bin lira ödenecek olan üç aylık burs-kredi ödemelerinin hesaplara yatırılmaya başlandığını açıkladı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 29 Aralık 2022 09:39, Son Güncelleme : 29 Aralık 2022 09:41
Bakan Kasapoğlu, 531 bin 468 öğrenciye toplam 1 milyar 428 milyon 657 bin lira ödenecek olan üç aylık burs-kredi ödemelerinin hesaplara yatırılmaya başlandığını açıkladı.Memurlar.Net'i Instagram'dan takip etmek için tıklayınız