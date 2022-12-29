Öğretmenlerin kariyer basamak ek ödemesi ne kadar olur?

Öğretmenlerin kariyer basamakları(baş/uzman öğretmenlik) için verilecek ek ödemenin Cumhurbaşkanı tarafından belirlenecek oranlara göre netleşeceğini daha önce ifade etmiştik.

Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı kararı bugün Resmi Gazetede yayımlandı.



Karara göre;

Daha önce 1-2. kadro derecedeki uzman öğretmenler için uygulanan 20 oranı 60'a,

Diğer kadro derecedekiler için uygulanan 15 oranı 50'ye

Başöğretmenlik için ise;

Daha önce 1-2. kadro derecedeki öğretmenlere uygulanan 40 oranı 120'ye

Diğer kadro derecedekiler için uygulanan 30 oranı 100'e çıkarıldı.

Böylece bugünkü maaş katsayılarına göre hesap yapacak olursak;

Uzman öğretmenlikte;

1-2. Dereceler 1901,55 TL

Diğer derecedekiler 1584,62 TL

Başöğretmenlikte;

1-2. Dereceler 3803,10 TL

Diğer derecedekiler 3169,24 TL Olarak ödenecek.

Bu tutarlara memur memur maaşlarına yapılacak zam ( maaş katsayılarındaki artış) oranı ayrıca eklenecek.

Ücret konusunda bakan Özer bir TV programında uzman öğretmenlik için yaklaşık 3.000 TL telaffuz edilmişti.

Bu miktarlara ulaşması için gerekli durumları da;

"Uzman öğretmenlikte mesele sınav değil sistemin kendisidir" başlıklı yazımızda aşağıdaki cümlelerle açıklamıştık:

"Buna rağmen bakan ÖZER'in uzman öğretmenlik için 3000TL . ek ödemeyi telaffuz ettiği basında yer almıştır.

Tutarların bu noktaya ulaşabilmesi için Cumhurbaşkanının oranları 60-120 şeklinde uygulaması ve yılbaşında memurlara enflasyon farkı artışının ya da zammın %58 olması gerekiyor. Aksi halde 3000 . ye ulaşmak mümkün değil."

Yukarıda belirttiğimiz tutarlar bugünkü katsayılara göre ele alınmış olup net tutarlar için memur maaş zammının açıklanmasını beklemek gerekmektedir.

Maksut BALMUK

