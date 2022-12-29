Edirne'de 3 FETÖ mensubu Yunanistan'a kaçarken yakalandı
Edirne'de Yunanistan'a kaçmaya çalışan 3 FETÖ üyesi gözaltına alındı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 29 Aralık 2022 09:54, Son Güncelleme : 29 Aralık 2022 09:55
54. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığına bağlı hudut birlikleri, Meriç ilçesi yakınlarındaki birinci derece askeri yasak bölgeyi kontrol etti.
Denetimlerde Yunanistan'a kaçmaya çalıştıkları belirlenen terör örgütü mensubu İ.K, S.Ç ve H.Ş. yakalandı.
Gözaltına alınan şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.Memurlar.Net'i Instagram'dan takip etmek için tıklayınız