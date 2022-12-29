Okulların başı Başkent Gaz ile belada

Okulların kalorifer sistemi doğalgaz ile çalışmaktadır. Ankara'da doğalgaz BAŞKENTGAZ şirketi tarafından sağlanmaktadır. Okulların doğalgazı için fatura sistemi değil kartlı sistemde olduğu gibi peşin ödeme şeklindedir. Yani okullar bakanlıktan ödenek istiyor. Bakanlık okullara ödenek gönderiyor ve okul da bu ödeneğe karşılık BAŞKENTGAZ'dan gaz talebinde bulunuyor. Başkent gaz fatura kesiyor, fatura sisteme düşüyor ve okul bakanlıktan gelen ödenekle ödeme yapıyor. Fakat bu uygulamada sorunlar var.

Şöyle ki;

1- Okul doğalgazı bakanlıktan gelen ödenekle peşin aldı. Yeniden doğal alacağı zaman aradan geçen zamanda doğalgaza gelen zam hesaplanıyor ve fark çıkarılıyor. Yani bugün 10 TL lik gaz aldınız peşin olarak. 6 ay sonra gaz zamlandı ve 6 ay önce 10TL'ye alınan gaz yeni alım yapılırken 12 TL olmuşsa önce 2 TL'lik fatura çıkarılıyor, o ödendikten sonra yeni fatura kesiliyor. Bu durumda okul idaresi Bakanlıktan 10 TL'lik gaz alacağım diye ödenek istediğinde 10 TL geliyor fakat 8 TL'lik gaz alınabiliyor. Böyle bir kısır döngü söz konusu oluyor. Oysa ki BAŞKENTGAZ ücretini peşin aldığı için böyle bir fark çıkarmaması gerekir.

2- Özellikle yıl sonu yaklaştığında doğalgaz ödeneklerinin tüketilmesi gerekiyor bunun için okul idareleri sürekli BAŞKENTGAZ ile muhatap olmak zorunda kalıyorlar.

3- BAŞKENTGAZ tarafından ödenen faturalar düşülmediğinde bu kez sistem yeni faturaya izin vermediği gibi yeni alım da yapılamıyor.

4- Yani sistem tamamen BAŞKENTGAZ'ın kontrolünde işliyor.

MEB'in bu konuda çalışma yapması ve gerekirse faturalı sisteme dönülerek okulların fatura geldikten sonra (hatta bir protokolle sisteme düşürülebilir) ödenek talep edilir, gelen ödeneğe göre de ödeme yapılır. Böylece anlamsız peşin ödeme de yapılmamış olur.

Maksut BALMUK