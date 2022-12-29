Aksaray'da firari FETÖ hükümlüsü yakalandı
Aksaray'da Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyeliğinden kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 29 Aralık 2022 10:55, Son Güncelleme : 29 Aralık 2022 11:02
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, FETÖ üyeliğinden kesinleşmiş hapis cezası bulunan kişilerin yakalanması için çalışma başlattı.
Düzenlenen operasyonda 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan İ.K. yakalandı.
Hükümlü emniyetteki işlemlerin ardından cezaevine gönderildi.Memurlar.Net'i Instagram'dan takip etmek için tıklayınız