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Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünde görev değişimi

Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürü Lütfi Akca'nın emekli olması nedeniyle bu görevi DSİ Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Akif Balta devraldı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 29 Aralık 2022 11:12, Son Güncelleme : 29 Aralık 2022 11:13
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Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünde görev değişimi

Akca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, emekli olması nedeniyle DSİ Genel Müdürlüğü görevini noktaladığını bildirirken, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci'nin takdiriyle Türkiye Su Enstitüsü Başkanlığına devam edeceğini aktardı.

DSİ'den yapılan açıklamada da DSİ Genel Müdür Yardımcısı Balta'nın, Akca'dan Genel Müdürlük görevini devraldığı ifade edildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Balta, DSİ'nin, ülke kalkınmasında önemli bir marka olduğunu belirterek, "DSİ'nin hizmetlerinden faydalanmayan tek bir vatandaşımız yoktur. Düne kadar olduğu gibi bundan sonra da durmadan, yılmadan, yorulmadan ve gece gündüz demeden daha çok çalışmaya devam edeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

- Mehmet Akif Balta'nın özgeçmişi

1975 yılında Trabzon'da doğan Mehmet Akif Balta, Karadeniz Teknik Üniversitesi İnşaat Fakültesi'nden mezun oldu. Kısa süre özel sektörde çalıştıktan sonra 2000'de DSİ Çoruh Projeleri 26. Bölge Müdürlüğünde mühendis olarak göreve başladı. Bu tarihten itibaren DSİ'de çeşitli birimlerde mühendis, şube müdürü, bölge müdür yardımcısı ve bölge müdürü olarak çalıştı.

Evli ve iki çocuk babası olan Balta, 29 Temmuz 2021'den itibaren DSİ Genel Müdür Yardımcısı olarak görev yapıyordu.

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