SGK, emeklilik için borçlanma videosu hazırladı
Videoda borçlanma işlemlerinin e-Devlet'ten daha hızlı ve kolay yapılabildiği hatırlatıldı
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 29 Aralık 2022 11:14, Son Güncelleme : 29 Aralık 2022 11:33
Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), eksik gün için borçlanma başvurusu ve takibinin, e-Devlet'ten daha kolay ve hızlı yapılabildiğini bildirdi.
SGK'nin emeklilik işlemlerine ilişkin hazırladığı bilgilendirme videosunda, şu ifadelere yer verildi:
"Emeklilik işlemlerinizi e-Devlet'ten yapabileceğinizi biliyor musunuz? SGK'ye gelmeden evde, cepte, nette, 7/24, istediğiniz zaman, istediğiniz yerde e-Devlet'te işlem yapabilirsiniz. Kolay, hızlı, güvenilir hizmet, e-Devlet platformunda. e-Devlet'te hizmet sürelerinizi görebilir, eksik günleriniz için borçlanma başvuru ve takibinizi yapabilirsiniz. Emeklilik başvurunuzu e-Devlet'ten yapın, işlemleriniz daha hızlı olsun."Memurlar.Net'i Facebook'tan takip etmek için tıklayınız