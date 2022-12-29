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Aile Bakanlığı, bu yıl yaşanan afetlerde 105 milyon lira nakdi yardımda bulundu

Bakan Derya Yanık: Bartın maden kazası, İstanbul terör patlaması, Antalya'daki sel felaketi gibi 19 muhtelif olayda vatandaşlarımızın yanında olduk, bundan sonra da olmaya devam edeceğiz

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 29 Aralık 2022 11:38, Son Güncelleme : 29 Aralık 2022 11:48
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Aile Bakanlığı, bu yıl yaşanan afetlerde 105 milyon lira nakdi yardımda bulundu

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, "Ocak 2022'den bu yana yaşadığımız afetlerde toplam 105 milyon lira nakdi yardımda bulunduk." ifadesini kullandı.

Bakan Yanık, yaptığı yazılı açıklamada, Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP) gereğince, Bakanlığın afet ve acil durumlarda psikososyal destek ile ayni yardımların toplanması ve dağıtımı konusunda ana çözüm ortağı olduğunu belirtti.

Afet ve acil durumlardan etkilenen vatandaşların maddi ve manevi ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla seferber olduklarını, afet ve acil durumlarda sıfırıncı dakikadan itibaren vatandaşın sağlık hizmetine olduğu kadar psikososyal desteğe de ihtiyacı olduğunu aktaran Yanık, şöyle devam etti:

"Özellikle afetin şok etkisi yaratan, yıkıcı ve zorlayıcı etkisinden vatandaşlarımızı korumak için ekiplerimiz sıfırıncı dakika itibarıyla afet bölgesine intikal ediyor. Enkaz başında, hastanelerde, çadır kentlerde, geçici barınma merkezlerinde, konteyner kentlerde 'Kırmızı Yelekliler' olarak tanınan psikososyal destek ekiplerimiz konuşlanıyor. Afetten kaynaklı hizmete erişimde problem yaşanan bölgelere ise mobil ekiplerimiz devreye giriyor."

- "Bu yıl 3 bin 811 hanedeki 75 bin 110 kişiye psikososyal destek sağladık"

Psikososyal destek çalışmalarında kullanılmak üzere, 3 mobil sosyal hizmet merkezi (SHM) ve 1 mobil koordinasyon tırı bulunduğu belirten Yanık, "Daha önceki yıllarda olduğu gibi bu yıl da hem psikososyal destek ekiplerimiz hem mobil ekiplerimizle sahadaydık. Bu yıl yaşanan Bartın maden kazası, İstanbul terör patlaması, Antalya'daki sel felaketi gibi 19 muhtelif olayda vatandaşlarımızın yanında olduk, bundan sonra da olmaya devam edeceğiz." bilgisini verdi.

Bakan Yanık, bu yıl sel felaketinin yaşandığı Ankara, Zonguldak, Bartın, Bolu, Düzce, Kastamonu, Sinop, Karabük ve Antalya'da, yangının meydana geldiği Muğla, Mersin ve Bursa'da, depremin yaşandığı Ardahan ve Düzce'de, toplu taşıma kazasının yaşandığı Bolu ile Ağrı'da, terör saldırısının meydana geldiği İstanbul'da, maden kazasının yaşandığı Bartın'da ve doğal gaz patlamasının olduğu Yozgat'ta, 3 bin 811 hanedeki 75 bin 110 kişiye psikososyal destek sağlandığını bildirdi.

Afet sonrası vatandaşların, acil ve temel ihtiyaçlarının karşılanması ve vatandaşlara ev eşyası zararı yardımı yapılabilmesi amacıyla Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları (SYDV) aracılığıyla illere kaynak aktarımında bulunduklarını anlatan Yanık, "Ocak 2022'den bu yana yaşadığımız afetlerde toplam 105 milyon lira nakdi yardımda bulunduk." ifadesini kullandı.

- "Bakanlığımız bünyesinde Afet ve Acil Durum Sosyal Yardım Ekipleri (ASYA) kuruyoruz"

Türkiye Afet Müdahale Planı'na (TAMP) göre, Bakanlığın iki görevinden birinin psikososyal destek sağlamak diğerinin ise ayni yardımların dağıtımı olduğuna dikkati çeken Bakan Yanık, şu değerlendirmeyi yaptı:

"TAMP kapsamında Ayni Bağış Depo Yönetimi ve Dağıtım Çalışma Grubu oluşturduk. Bu minvalde afet ve acil durum halinde, vatandaşlarımızın ihtiyaçlarının kısa sürede tespit edilip ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza sosyal yardımları hızlı ve etkili bir şekilde ulaştırabilmek için Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığımız bünyesinde UMKE, AFAD benzeri bir yapıya sahip Afet ve Acil Durum Sosyal Yardım Ekipleri (ASYA) kuruyoruz. Bu ekipler bir afet anında, afet bölgesine hızlı bir şekilde ulaşıp vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını tespit edip bu ihtiyaçları hızlı bir şekilde karşılamak için seferber olacak."

Bakan Yanık, ASYA ekiplerinde görev alacak gönüllü personelin, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları ile Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü personelinden oluşacağını dile getirdi.

- "14 ilde 15 lojistik deponun kurulması için çalışmalara başladık"

Vatandaşların afet anında ihtiyaçlarına yönelik ayni yardımların ivedi bir şekilde afet bölgesine ulaştırılabilmesi amacıyla 14 ilde 15 lojistik deponun kurulması çalışmalarına başlandığının altını çizen Yanık, "Bu depolar Afyonkarahisar, Ankara, Antalya, Bursa, Diyarbakır, Erzurum, İstanbul (2 adet), İzmir, Kayseri, Konya, Osmaniye, Samsun, Trabzon ve Van illerinde kuruldu. Ayrıca bu lojistik depolarda ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza yönelik olarak sosyal market, aşevi gibi hizmetler de verilecek." ifadelerini kullandı.

Kurulan ayni bağış depolarıyla vatandaşların ihtiyaçlarını giderdiklerine işaret eden Yanık, mevcut Ayni Bağış Depolarına bugüne kadar 6 bin 8 ürün bağışlandığını bildirdi. Bakan Yanık, bu depolara yapılan bağışların yüzde 27'sinin özel sektörden, yüzde 72'sinin ise STK'lerden ve yüzde 1'inin vatandaşlardan geldiğini kaydetti.

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