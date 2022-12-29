3600, sözleşmeliye kadro, EYT çözüldü...Sıra YHS'lerde

Bilindiği üzere Türkiye Kamu-Sen olarak, Toplu Sözleşme sürecinde çalışanlar için elimizi değil gövdemizi taşın altına koyarak sendikalar ile ortak talepler belirledik. 52 madde üzerinde anlaştık. Bunun içinde olağanüstü bir sabır gösterdik. Gayemiz çalışanlar için ortak taleplerle gidilerek sürecin daha güçlü ve kararlı bir şekilde yürütülmesiydi. Gayemiz kamu çalışanlarının toplu sözleşmelerde ortak hareket edilsin arzularına bir cevap verip sonucu da göstermekti. Toplu sözleşme görüşmelerinin başlamasından son anına kadar sürece katkıda bulunmak adına bütün gücümüzle mücadele ettik. Bu süreçte hedefimize memurlarımız ve memur emeklilerimizin refahını koyduk ve masaya oturduğumuz ilk andan itibaren mali düzenlemelerin yanında özlük haklarında düzenlemeler de talep ettik.

Burada 52 madde üzerinde anlaştık. Anlaştığımız 52 maddeden bir tanesi de Yardımcı Hizmetler Sınıfı çalışanlarının GİH'e geçirilmesi de vardı.

Temel mali taleplerimizin gerçekleştirilmemesi halinde masadan kalkacağımızı beyan ettik ve sonuçta hükümetin sunduğu zam teklifinin de yetersiz olması ve ne seyyanen zam teklifimizin ne de refah payı talebimizin karşılanmaması, söz verildiği halde sözleşmelilerin kadroya alınmaması, yardımcı hizmetler sınıfı çalışanlarından lisans mezunlarının GİH'e geçirilmemesi, vergi dilimlerinde düzenleme yapılmaması nedeni ile masada yer almadık.

Biz Türkiye Kamu-Sen olarak Yardımcı Hizmetler Sınıfı çalışanlarının GİH'e geçirilmesi talebimizi her platformda dile getiriyoruz. TBMM nezdinde de girişimlerimiz devam ediyor.

Kamuda artık Yardımcı Hizmetler Sınıfı çalışanlarının tamamı masa başı iş yapmaktadır. Bu sebeple Yardımcı Hizmetler Sınıfı artık miadını doldurmuş olup, bu hizmet sınıfı çalışanları GİH'e geçirilmek zorundadır. Bu problemi çözüme kavuşturmak, 2023 yılında Türk Büro-Sen'e nasip olacaktır.