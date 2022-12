Bakan Özer: 2023'te tüm okullarımızı çevre dostu okul yapacağız

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, 2023'te tüm okulları çevre dostu okul yapacaklarını belirterek, "Güneş enerji santralleriyle, yağmur toplama ünitesiyle, atıkların değerlendirildiği üniteyle, sıfır atık kütüphanesiyle öğrencilerimizin çevresiyle, doğayla ilişkisini çok daha organik hale getireceğiz." dedi.

Bakan Özer, ATO Congresium'da MEB ile TÜBİTAK işbirliğinde düzenlenen "Lise Öğrencileri Ulusal Öğrenci Kongresi ve Poster Sunumu Yarışması Ödül Töreni"ndeki konuşmasında, etkinliğin her ay yapılacağını ve masrafları Bakanlık olarak üstlendiklerini, mümkün olduğu kadar bu programlara katılacağını söyledi.

TÜBİTAK'ın deneyiminden yararlanarak her ay 81 ilden öğrenci temsilcilerinin Ankara'da ağırlanacağını bildiren Özer, gençlere, "Sizler akademik olarak becerili, ülkesini seven, ülkesinin gelecekte çok daha güçlü olması için çabalayan gençlerimizsiniz. Sizlerle gurur duyuyoruz, sizlere güveniyoruz ve Bakanlık olarak da her türlü imkanımızı sizler için seferber etmekten büyük mutluluk duyuyoruz." ifadeleriyle seslendi.

Özer, etkinliğin girişinde karşılaştığı öğrencilerle sohbetini aktarırken, "Biraz önce girişte öğrenci arkadaşlar vardı. İki arkadaş geldi, dediler ki 'Siz açılışta hastaydınız, size iyi baktılar mı? Size çorba yapalım, çay yapalım.' dediler. Gerçekten büyük mutluluk duydum. Birbirinizle hemhal oldukça, birbirinizin dertleriyle dertlendikçe el ele verdikçe gerçekten Türkiye Cumhuriyeti Devleti bu zorlu coğrafyada bin yıl kaldığı gibi binlerce yıl da kalmaya devam edecektir. Gelecek yüzyıl, Türkiye Yüzyılı'dır, Cumhurbaşkanımızın çerçevesini çizmiş olduğu Türkiye Yüzyılı'dır. İşte o Türkiye Yüzyılı'nın en itici gücü de eğitimdir." diye konuştu.

- "Dilimizi bilmezsek kültürümüzü bilemeyiz"

Cumhurbaşkanı RecepTayyip Erdoğan liderliğinde eğitimin tüm kademelerinde okullaşmaya ilişkin hiçbir sorun kalmadığını kaydeden Özer, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Artık kalite odaklı, okul temelli bir şekilde okullarımızı çok daha güçlü hale getireceğiz. Ama bir şeye de öncelik vereceğiz. Dil, tarih ve coğrafya bilincini hem öğrencilerimiz hem de öğretmenlerimiz nezdinde çok daha güçlü hale getireceğiz. Çünkü dilimizi bilmezsek kültürümüzü bilemeyiz. Tarihimizi bilmezsek serüvenimizi bilemeyiz. Coğrafyamızı bilmezsek nerede bulunduğumuzu, bu zamanda, bu mekanda hangi sorumluluklar yüklendiğimizin farkına varamayız. Türkiye Cumhuriyeti Devleti, sadece bu coğrafya için değil, tüm dünya için çok kritik. Ben inanıyorum ki sizler de bu sorumlulukla çalışmalarınıza yön veriyorsunuz."

Yarışmada derece alan, almayan herkesi başarılı olarak değerlendirdiğini vurgulayan Özer, "Buraya gelmek için yolculuğa çıkmak başarının bizatihi kendisidir. İşte bizler de buradaki süreçlerinizi sadece bilimsel aktivite, yarışma olarak değil aynı zamanda tarihi zenginliklerimizi öğrenerek geçirmenizi arzuluyoruz." dedi.

- "1000 okulumuza 60 megavat güç kapasitesine sahip GES kuracağız"

Bakan Özer, yarışmanın matematik ve çevre olarak iki önemli konuda gerçekleştirildiğini belirterek, her ikisinin de Bakanlığın öncelikli alanları olduğunu söyledi. Özer, şunları kaydetti:

"Matematik seferberliğini zaten TÜBİTAK'la birlikte yürütüyoruz. Çevre bağlamında da gerçekten son bir yılda çok önemli atılımlar yaptık. Emine Erdoğan Hanımefendi'nin himayesinde öncelikle Çevre Eylem Planı'nı Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığından sonra ilk açıklayan Bakanlık biziz. Her ilçede en az bir tane olmak üzere çevre dostu 1000 okul yaptık. 2023'te tüm okullarımızı çevre dostu okul yapacağız. Güneş enerji santralleriyle (GES), yağmur toplama ünitesiyle, atıkların değerlendirildiği üniteyle, sıfır atık kütüphanesiyle, öğrencilerimizin çevresiyle, doğayla ilişkisini çok daha organik hale getireceğiz.

Yine 2023'te en fazla enerji tüketen 1000 okulumuza 60 megavat güç kapasitesine sahip olan GES kuracağız. Biliyorsunuz müfredatta değişiklik yaptık ve ilk kez 6, 7 ve 8. sınıflar için çevre ve iklim değişikliği seçmeli dersini koyduk. İşte bu iki temayı, 2023'te istikrarlı bir şekilde takip edeceğiz ve her türlü desteği sağlayacağız."

Yarışmanın sonuçlarının açıklanmasını heyecanla bekleyen öğrencileri, ailelerini, onlara emek veren öğretmelerini kutlayan Özer, projeye katkı sunan TÜBİTAK ve Bakanlık personeline de teşekkür etti.

- "Gelecekte sahneye çıkacak olan sizlersiniz"

TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal da konuşmasında, etkinliğin hem açılışında hem de ödül töreninde bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Gelecekte en önemli gelişim noktalarından ikisinin dijitalleşme ve yeşil dönüşüm olduğuna işaret eden Mandal, öğrencilerin de etkinlikte bu iki noktayı ortaya koyan çözümlerinin çok kıymetli olduğunu vurguladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın himayesinde dün, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde TÜBİTAK VE TÜBA ödül töreninin düzenlendiğini hatırlatan Mandal, şöyle konuştu:

"Gelecekte sahneye çıkacak olan sizlersiniz. O yüzden çok kıymetlisiniz. Bu bir kariyer yolculuğu. Bu yolculuk, başlangıç, bitiş noktası değil. O yüzden sürekli ileri. Bunun devamında TÜBİTAK lise araştırma projeleri, iklim değişikliği, kutup yarışmaları ve bilim olimpiyatları gibi etkinlikler, sonrasında da üniversite etkinlikleriniz var. TÜBİTAK adına sizlerin her daim yanınızda olacağız. Ben de TÜBİTAK bursiyeri olarak sizlerle birlikte olmaktan memnuniyet duyacağım. Ödül alacak arkadaşlarımız var ama tüm arkadaşlarımızın bir defa buraya gelmiş olmaları ödül aldıkları anlamına geliyor."

Dersleri devam ederken ülke için çözüm oluşturan gençlere, ailelere ve onlara danışmanlık yapan öğretmenlere teşekkür eden Mandal, "Cumhuriyetimizin 100. yılının, Türkiye Yüzyılı'nın hepimiz için, ülkemiz için, insanlık için hayırlı olmasını diliyorum." dedi.

- Ödül alan öğrencilerin projeleri göz doldurdu

Konuşmaların ardından ödül törenine geçildi. Yarışmanın finalinde birincilik ödülü, Ankara Keçiören Vatansever Şehit Tümgeneral Aydoğan Aydın Fen Lisesi'nden Ahmet Erkam Bakar'ın çevre ve iklim değişikliği alanında yaptığı "gıdalar uzun süre taze kalsın, israf olmasın" ile Ankara Fen Lisesi'nden Semih Çağlar ve Mustafa Eren Çılma'ın matematik alanında gerçekleştirdiği "yeni bir interpolasyon ve ekstrapolasyon yöntemi: Sırf polinom olmayan kurallı çoklu eğriler" adlı projelere verildi.

İstanbul Atatürk Fen Lisesi'nden Muhammet Başar Özcan, Burak Eren Demir ve Salih Çelik'in çevre ve iklim değişikliği alanında yaptığı "insansız hava aracı ve görüntü işleme teknolojileri ile biyoçeşitliliğin ve ekosistemin korunması" ile Karaman Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Fen Lisesi'nden Yakup Altuntaş ile Hasan Berk Özyürek'in çevre ve iklim değişikliği alanında yaptığı "çevre dostu otonom pushback aracı" adlı projeler ikinciliğe layık görüldü.

Yarışma sonucunda birinci olan proje sahiplerine ilerde yapacaklara çalışmalara katkı sağlamak üzere 12 bin 500 lira, ikinci projeye 10 bin 500 lira, üçüncü projeye ise 8 bin lira para ödülü verildi.

Dereceye girenlere verilen ödüllerin yanı sıra Bakan Özer de yarışmaya katılan tüm öğrencilere tablet hediye etti.

Yarışmaya, 337 okuldan başvuru yapan 1213 öğrenciden 489'u çevre ve iklim değişikliği, 177'si matematik alanında 666 proje ile katıldı. Yarışmada ön değerlendirme TÜBİTAK seçici kurulunca yapıldı.

Poster sergisine 98 proje davet edildi. Davet alan çevre ve iklim değişikliği ile matematik alanlarından 15'er proje finalde yarıştı.