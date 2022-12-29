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'100 yılda yapılabilecek işleri 20 yıla sığdıran bir Türkiye var artık'

"Demir yolu ağırlıklı bir yatırım dönemi artık ülkemizin vazgeçilmezi olduğu için yatırımlarımızın yüzde 60'tan fazlasını demir yoluna yapıyoruz"- "100 yılda yapılabilecek işleri 20 yıla sığdıran bir Türkiye var artık. Bugün hava yolu sektörümüz rekorlar kırarak tüm dünyaya bu vizyonu göstermeye devam ediyor"

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 29 Aralık 2022 13:37, Son Güncelleme : 29 Aralık 2022 13:38
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'100 yılda yapılabilecek işleri 20 yıla sığdıran bir Türkiye var artık'

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, ulaştırma yatırımlarının yüzde 60'tan fazlasını demir yoluna yaptıklarını belirterek "100 yılda yapılabilecek işleri 20 yıla sığdıran bir Türkiye var artık." dedi.

Karaismailoğlu, Antalya Havalimanı Terminal Binası'nda incelemelerde bulunup çalışmalar hakkında brifing aldıktan sonra gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Antalya Havalimanı'ndaki yeni terminal inşaatlarının devam ettiğini hatırlatan Karaismailoğlu, istişarelerde bulunup kentin geleceği için önemli adımlar atacaklarını söyledi. Karaismailoğlu, Antalya'daki süren projelerin hızlandırılması ve yeni talepler ile ilgili önemli görüşmeler yapacaklarını anlattı.

Antalya'nın dünyanın önemli turizm merkezlerinden olduğuna işaret eden Karaismailoğlu, "Gelişen, büyüyen Türkiye'nin ve bunun cazibesini artıran Antalya'nın önündeki tüm sıkışıklıkları kaldırmak, gelecek yıllarda önümüze gelecek problemleri bugünden çözmek için önemli adımlar atıyoruz." diye konuştu.

- "Yolcu kapasitesi 80 milyona çıkacak"

Antalya Havalimanı için geçen yıl aralık başında önemli ihale yaptıklarını vurgulayan Karaismailoğlu, "Burada 750 milyon avroluk bir yatırım planladık çünkü önümüzdeki yıllardaki talebi karşılamak için bu yatırımı yapmamız gerekiyordu. İç ve dış hatlar terminali, mevcut kulelerin yenilenmesi VIP, CIP binalarının düzenlenmesi ve bunların sonucunda buradaki 35 milyon olan yolcu kapasitesini 80 milyona çıkarmak için önemli bir ihale yaptık." ifadelerini kullandı.

Karaismailoğlu, devletin bütçesinden bir kuruş çıkmadan söz konusu yatırımı işletmeciye yaptırdıklarına dikkati çekerek şöyle konuştu:

"Ayrıca 2025 sonrasında 25 yıllık işletme süreci için de 8 milyar 555 milyon avro kira geliri garantisiyle bu ihalemizi tamamladık. Bu 8 milyar 555 milyon avroluk işletme kira getirisinin de yüzde 25'i olan 2 milyar 138 milyon avroyu da geçen kasım ayında devletimizin bütçesine koyduk."

- "Havacılık sektöründe son 20 yılda adeta tarih yazıyoruz"

Karaismailoğlu, havacılık sektöründe salgınla beraber zorluklar yaşadıklarını anımsatarak yıl sonu itibarıyla 2019 yolcu sayılarına yaklaşmaya başladıklarını bildirdi.

Gelecek yılın çok daha verimli olacağını ifade eden Karaismailoğlu, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Havacılık sektöründe son 20 yılda adeta tarih yazıyoruz. 2002'de Türkiye genelindeki havacılık sektöründeki yolcu sayısı sadece 30 milyondu. 2019'a geldiğimizde bunu 210 milyona çıkardık. Hava yolunu halkın yolu yaptık. 26 olan havalimanı sayımızı 57'ye çıkarmıştık. Devam eden Çukurova, Yozgat ve Bayburt-Gümüşhane havalimanımızla birlikte bunu 60'a çıkartacağız. İstanbul Havalimanı dünyanın enlerinden biri. Dünyanın transit merkezi. Kamu özel işbirliğiyle çok başarılı bir iş gerçekleştirdik."

Karaismailoğlu, İstanbul Havalimanı'nı 65 milyona yaklaşan yolcu sayısıyla yılı kapatacağını kaydetti.

Havalimanının her ay rekorlar kırarak Avrupa'da birinci olduğunu aktaran Karaismailoğlu, İstanbul Havalimanı'nın hizmet kalitesiyle de dünyanın en iyi havalimanlarından biri olduğunu söyledi.

Karaismailoğlu, büyüyen Sabiha Gökçen Havalimanı'nın günlük 600 uçuş sayısı ve 100 bin yolcuyla hizmet verildiğini kaydetti.

- "Bu yatırımlar vizyon, anlayış meselesi"

Havacılık yatırımlarının geçen sene de verimli geçtiğine değinen Karaismailoğlu, Tokat, Rize, Artvin havalimanlarının hizmete açıldığını, Malatya'da, Kayseri'de terminal binası inşaatlarının devam ettiğini bildirdi.

Geçen yıl Gaziantep Havalimanı'nın yeni terminal binasını hizmete açtıklarını hatırlatan Karaismailoğlu, "Bu yatırımlar vizyon, anlayış meselesidir. 100 yılda yapılabilecek işleri 20 yıla sığdıran bir Türkiye var artık. Bugün hava yolu sektörümüz rekorlar kırarak tüm dünyaya bu vizyonu göstermeye devam ediyor." ifadelerini kullandı.

Ankara Esenboğa Havalimanı'nda başarılı işler yapıldığını vurgulayan Karaismailoğlu, şöyle devam etti:

"Yaklaşık 300 milyon avroluk bir yatırım gerekiyordu, Esenboğa Havalimanı'nda hem yolcu kapasitesi hem de ihtiyaçları doğrultusunda yapmamız gereken işler vardı. Üçüncü pisti yapmamız, mevcut pistin yenilenmesi gerekiyordu. Mevcut terminal binasının kapasitenin artırılması, yeni kule inşaatlarıyla birlikte 300 milyon avroluk yatırım gerekliydi. Devletimizin kasasından bir kuruş çıkmadan yap-işlet-devret modeliyle 300 milyon avroluk yatırım yaptıracağız. 2025 yılı sonrasında 25 yıllık işletme ihalesini yaparak, 560 milyon avroluk bir kira geliri garantisiyle buranın ihalesini gerçekleştirmiş olduk."

Türkiye'nin gelişip, büyüdüğünü, önemli hedeflerinin olduğunu anlatan Karaismailoğlu, bugüne kadar ulaştırma altyapı sektöründe 183 milyar dolarlık yatırım yaptıklarını aktardı. Karaismailoğlu, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"29 bin kilometre bölünmüş yol ağı, işletmekte olduğumuz 68 bin kilometrelik kara yolu, 13 bin 100 kilometreye ulaştırdığımız demir yolu yatırımlarımız var, bunun 1400 kilometresi hızlı tren. Devam eden 4 bin 500 kilometre demir yolu ağında önemli mesafeler aldık. Demir yolu ağırlıklı bir yatırım dönemi artık ülkemizin vazgeçilmezi olduğu için yatırımlarımızın yüzde 60'tan fazlasını demir yoluna yapıyoruz."

Karaismailoğlu, 2053'e kadar 198 milyar dolarlık yatırım planladıklarını ve bunların çalışmalarına başladıklarını kaydetti.

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