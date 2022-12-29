Zonguldak'ta FETÖ şüphelisi tutuklandı
Zonguldak'ta, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) soruşturması kapsamında Konya'nın Ereğli ilçesinde yakalanan firari şüpheli tutuklandı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 29 Aralık 2022 13:41, Son Güncelleme : 29 Aralık 2022 13:42
Zonguldak Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen FETÖ soruşturması kapsamında aranan N.E. (35), Zonguldak Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ve Konya Ereğli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin koordineli çalışmasıyla Ereğli'de yakalandı.
Şüpheli, Zonguldak Sulh Ceza Hakimliğince Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) üzerinden yapılan sorgu neticesinde tutuklandı.
5 yıldır aranan N.E'nin, örgütün şifreli haberleşme programı "Bylock"u kullandığı belirtildi.Memurlar.Net'i Facebook'tan takip etmek için tıklayınız