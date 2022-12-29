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'Bilişim personeli sayısında 2023'te çok ciddi oranda artırıma gideceğiz'

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kamuda görev yapan bilişim personelinin sayısında 2023'te çok ciddi oranda artırıma gideceğiz.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 29 Aralık 2022 15:02, Son Güncelleme : 29 Aralık 2022 15:09
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'Bilişim personeli sayısında 2023'te çok ciddi oranda artırıma gideceğiz'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Bilişim alanındaki girişimlere özel 6 ay geri ödemesiz yeni bir girişimci kredisi vereceğiz. İmalat ve bilişim sektörlerinde ilave istihdam yapan iş yerlerine verilen aylık 10 bin liraya kadar sigorta prim desteğini 2023 sonuna kadar uzatacağız" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "1 Milyon İstihdam Projesi Kamuoyu Bilgilendirme Programı"nda konuştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, konuşmasında şunları kaydetti;

Günlük alışkanlıklarımızı da değiştirerek hızla gelişen teknoloji her geçen gün farklı bir yeniliği hayatımıza katıyor. Gerçekten de üniversitelerimizden şirketlerimize, kamu kurumlarımızdan sosyal hayata hemen her alanda teknolojinin çok ciddi yansımaları var. Özellikle bilgi teknolojileri alanında son yıllarda yaşanan gelişmeler vatandaşımızın da bir çok alanda işini fevkalade kolaylaştırdı. Ülke ekonomisinde sürdürülebilir bir büyümenin sağlanabilmesi için biz de teknolojideki gelişmeleri yakından takip ediyor, bu doğrultuda yürütülen çalışmaları destekliyoruz.

Teknolojinin gelişmesi sadece ülkemizde değil, dünyada da büyük çapta nitelikli iş gücü ihtiyacı ortaya çıkardı. Özellikle ileri teknolojiye dayalı ürünlerin programlanması ve katma değeri yüksek yazılımların geliştirilmesi projelerinde iyi yetişmiş çok sayıda çalışana ihtiyaç duyuluyor. Elbette okullarımızda ve üniversitelerde bu alanda eğitim alan mezunlarımızın sayısını artırmaya gayret ediyoruz. Hızla değişen teknolojinin yakın gelecekte günümüzde var olan bir çok mesleğin yerine yenilerini ikame edeceğinin farkındayız. Ortaya çıkacak yeni mesleklere ve becerilere dair talebi hızla karşılamak için mevcut mekanizmalar dışında araçları da devreye alıyoruz.

Araştırma geliştirme merkezlerimizle Teknoparklarımızla, kuluçka merkezi desteklerimizle tersine beyin göçü teşviklerimizle önemli bir yere geldik. Ulusal teknoloji girişimciliği stratejisi ile 2030 yılına kadar 100 bin teknoloji girişimini kurma kararlılığımızı geçtiğimiz aylarda ilan ettik. Destekleyeceğimiz geleceğin mesleği sayısını 25'ten 100'e çıkardık. İşbaşı eğitim programlarının süresini 6 aydan 9 aya yükselttik. Bunlarla kalmıyor bilişim başta olmak üzere çeşitli alanlarda istihdamı artıracak yeni projeler, yeni programlar hayata geçiriyoruz. Zira 5 önemli unsur kalkınmamızın temelini teşkil ediyor. Bunlar yatırım, istihdam, üretim, ihracat, cari fazla yoluyla büyüme.

Nitelikli işgücünü artırma gayesi ile 2020 yılında başlattığımız 1 milyon yazılımcı istihdamı projemiz işte bu anlayışla ortaya çıktı. Ücretsiz sunulan ve herhangi bir şart aranmayan proje portalına kayıt yaptıran vatandaşlarımız 33 iş kolundan birini seçerek sistemdeki bin 800 saati bulan 216 eğitime dahil olabiliyo. Başlangıcından bugüne hedefi de aşarak 1 milyon 96 bin 566 kişi bu program üzerinden eğitimlerini tamamladı. Gördüğü ilgi sebebiyle 1 Milyon Yazılımcı İstihdamı Projesimizi devam ettirme, önümüzdeki yıl sistemdeki eğitim sayısını 2 katına çıkarma kararı aldık.

Hazine ve Maliye Bakanlığımız bünyesinde başlattığmız 1 milyon yazılımcı istihdamı projesinin kendi alanlarındaki bölümlerine 5 ayrı Bakanlığımız da destek veriyor. Milli Eğitim Bakanlığımız projedeki adayların ölçme ve değerlendirme sürecini yürütüyor. Bugüne kadar 20 bine yakın gencimizin ölçme-değerlendirme sonuçları iş verenlerle paylaşıldı. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımız projedeki eğitim içeriklerinin geliştirilmesine katkı yapıyor. Teknolojinin durduğunuzda geri kaldığınız bir alan olduğunu asla unutmadan, eğitim programlarımızı sürekli yeniliyoruz. Gençlik ve Spor Bakanlığımız proje çalışmalarının gençlik merkezlerimizde yaygınlaşmasını temin ediyor. Ülkemizin 81 iline yayılan bu merkezlerimiz gençlerimize istihdam alanında da rehberlik etmeye başladı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığımız, gençlerin proje kapsamında hazırlanan eğitimlerden daha etkin şekilde yararlanabilmesine imkan sağlıyor. Kurumlarımızın sahip olduğu teknoloji gücünü gençlerimizi geleceğe hazırlamak için harekete geçiriyoruz. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığımız ile Mesleki Yeterlilik Kurumumuz da proje kapsamındaki iş kollarında kendini geliştiren gençlerin mesleki belgelendirme süreçlerinde yer alıyor. Böylece verilen emeklerin ve kazanılan becerilerin belgelenmesini temin ediyoruz.

Proje kapsamında Türkiye'de bir ilk olarak hazırlanan kariyer rehberinde emeği olan sektör uzmanları, sivil toplum kuruluşları ve özel sektör temsilcisi şirketlerimiz de aramızda. Bakanlıklarımıza ilaveten özel sektörümüzü temsilen Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğimiz de projemize paydaş olarak katılmıştır. Birliğimiz yardımcı ve yazılımcı istihdamı sağlayacak sektörlerden iş verenlerin projede kayıtlı gençlerimizle buluşturulmasına aracılık ediyor. Bugüne kadar bankacılık ve finans, telekominikasyon ve elektronik ticaret başta olmak üzere bir çok sektörden Türkiye'nin önde gelen şirketleri ile iş birliğine gidildi. Türkiye'nin en büyük şirketlerinin de aralarında olduğu 237 şirketimiz tarafından açılan 500'den fazla iş ilanına 10 binden fazla gencimiz başvuru yaptı. Özel ve kamu bankaları ile yapılan çevrimiçi işe alım yarışmalarında başarılı olanlar hemen görevlerine başladı.

Ülkemizin en çok genç nüfusuna sahip şehri Şanlıurfa'da düzenlenen istihdam garantili eğitim programı da başarıyla sonuçlandı. Bir önceki Hazine ve Maliye Bakanımız döneminde başlanan 1 milyon yazılımcı istihdamı programımıza destek veren Bakanlıklarımıza, özel sektörümüze, akademisyenlerimize, sivil toplum kuruluşlarımıza tüm katılımcılara tekrar teşekkür ediyorum. Dün yine burada gerçekleştirdiğimiz TÜBA ve TÜBİTAK ödül törenlerinde vurguladığım gibi teknoloji alanında yapacağımız tüm atılımların temelinde bilim vardır. Bilimin kaleleri olarak gördüğümüz üniversitelerimizin rektörlerine, bilim ve teknoloji odaklı olmayan eğitim sisteminin çağı yakalayamayacağını ve bizi hedeflerimize ulaştıramayacağını tekrar hatırlatmak istiyorum. Şurası çok önemli, 76 ünivesite ile biz Türkiye'de hükümeti devraldık. Ama şu anda 208 üniversitemiz var. Daha önce her ilimizde üniversite yoktu ama şimdi 81 vilayetimizin 81'inde üniversitemiz var.

Teknoloji destek paketi

Kamu bankalarımız vasıtasıyla bilişim alanındaki girişimlere özel 6 ay geri ödemesiz yeni bir girişimci kredisi vereceğiz.

İmalat ve bilişim sektörlerinde ilave istihdam yapan iş yerlerine verilen aylık 10 bin liraya kadar sigorta prim desteğini 2023 sonuna kadar uzatacağız.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Kamuda görev yapan bilişim personelinin sayısında 2023'te çok ciddi oranda artırıma gideceğiz."

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