Bakan Nebati: 1 Milyon İstihdam Projesi'nde hedefe ulaştık

EYT'lilerin yüzde 71'i çalışmaya devam etmeyi düşünüyor
EYT'lilerin yüzde 71'i çalışmaya devam etmeyi düşünüyor
0 Faizli 20.000 TL'yi Kaçırma!
0 Faizli 20.000 TL'yi Kaçırma!
Sponsorlu İçerik
e-Devlet üzerinden emeklilik işlemleri nasıl yapılıyor?
e-Devlet üzerinden emeklilik işlemleri nasıl yapılıyor?
MİT yalanıyla lise öğrencisine cinsel istismarda yeni deliller
MİT yalanıyla lise öğrencisine cinsel istismarda yeni deliller
MEB'den iki ildeki şiddet olaylarına soruşturma
MEB'den iki ildeki şiddet olaylarına soruşturma
İstanbul'da doğal gaza yüzde 12 indirim yapılacak
İstanbul'da doğal gaza yüzde 12 indirim yapılacak
Erdoğan'dan teknoloji ve bilişim sektörüne 7 müjde
Erdoğan'dan teknoloji ve bilişim sektörüne 7 müjde
SGK'den EYT'lilerin aylık talebine ilişkin açıklama
SGK'den EYT'lilerin aylık talebine ilişkin açıklama
Bakan Soylu polislere yönelik yeni düzenlemeleri açıkladı
Bakan Soylu polislere yönelik yeni düzenlemeleri açıkladı
Bakan Özer: 2023'te tüm okullarımızı çevre dostu okul yapacağız
Bakan Özer: 2023'te tüm okullarımızı çevre dostu okul yapacağız
Polise tokat atan astsubay hakim karşısında
Polise tokat atan astsubay hakim karşısında
SGK binaları önünde EYT kuyruğu
SGK binaları önünde EYT kuyruğu
Bakan duyurdu...3 aylık burs ve kredi ödemeleri hesaplara yatırıldı
Bakan duyurdu...3 aylık burs ve kredi ödemeleri hesaplara yatırıldı
Avukatların CMK ücretlerine yüzde 122 zam yapıldı
Avukatların CMK ücretlerine yüzde 122 zam yapıldı
TBMM'de yeni yılın ilk maddesi: Emekliye yüzde 40 zam
TBMM'de yeni yılın ilk maddesi: Emekliye yüzde 40 zam
3 büyükşehirde metrolar yılbaşı gecesi ücretsiz
3 büyükşehirde metrolar yılbaşı gecesi ücretsiz
Asgari ücret kararı Resmi Gazete'de yayımlandı
Asgari ücret kararı Resmi Gazete'de yayımlandı
Uzman ve Başöğretmenlik tazminat oranları yayımlandı
Uzman ve Başöğretmenlik tazminat oranları yayımlandı
Gümrük memurunu tokatlayan bölge müdürüne inceleme
Gümrük memurunu tokatlayan bölge müdürüne inceleme
İş dünyasından peş peşe EYT açıklaması
İş dünyasından peş peşe EYT açıklaması
10 soruda EYT ile ilgili merak edilenler
10 soruda EYT ile ilgili merak edilenler
Bakanlar Bilgin ve Nebati'den 'EYT' açıklaması
Bakanlar Bilgin ve Nebati'den 'EYT' açıklaması
Erdoğan açıkladı: İşte EYT düzenlemesinin detayları
Erdoğan açıkladı: İşte EYT düzenlemesinin detayları
Poşete market 38,5, vatandaş 25 kuruş ödeyecek
Poşete market 38,5, vatandaş 25 kuruş ödeyecek
Yılbaşı ve yeni yılın ilk günü hava nasıl olacak?
Yılbaşı ve yeni yılın ilk günü hava nasıl olacak?
Suriye ile 11 yıl sonra ilk: Bakan Akar, Suriye Savunma Bakanı ile görüştü
Suriye ile 11 yıl sonra ilk: Bakan Akar, Suriye Savunma Bakanı ile görüştü
Berber ve kuaförlerin bir gün tatil olması uygulaması ertelendi
Berber ve kuaförlerin bir gün tatil olması uygulaması ertelendi
İstinaf, Gezi Parkı davasında verilen cezaları onadı
İstinaf, Gezi Parkı davasında verilen cezaları onadı
Bakan Soylu: İmamoğlu beni arayıp yardım istedi
Bakan Soylu: İmamoğlu beni arayıp yardım istedi
TÜİK açıkladı: İşte en çok göç alan ve göç veren iller
TÜİK açıkladı: İşte en çok göç alan ve göç veren iller
Ana sayfaHaberler Ekonomi

Bakan Nebati: 1 Milyon İstihdam Projesi'nde hedefe ulaştık

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, 1 Milyon İstihdam Projesi'nde hedefledikleri katılımcı sayısına ulaştıklarını belirterek, "Bundan sonra enerjimizi, nitelikli yazılımcılarımızın sayısını her geçen gün artırmaya yönelik kullanacağız." dedi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 29 Aralık 2022 15:46, Son Güncelleme : 29 Aralık 2022 15:46
Yazdır
Bakan Nebati: 1 Milyon İstihdam Projesi'nde hedefe ulaştık

Bakan Nebati, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen "1 Milyon İstihdam Projesi Kamuoyu Bilgilendirme Programı"nda konuştu.

Son 20 yıldır, hayata geçirdikleri tüm projelerin ve uygulamaya aldıkları politikaların merkezinde insan olduğunu ifade eden Nebati, yaklaşık bir yıl önce uygulamaya başladıkları Türkiye Ekonomi Modeli'nin de aynı anlayışla, insan odaklı ve Türkiye'yi güçlü yarınlarına taşımak hedefiyle kurgulandığını söyledi.

Nebati, model kapsamında atmaya devam ettikleri tüm adımlarla Türkiye'deki yatırımları, istihdamı, üretimi ve ihracatı artırarak sürdürülebilir büyümeyi tesis etmeyi hedeflediklerini bildirdi.

Türkiye'nin bugün küresel ölçekte yaşanan çok boyutlu ve derin sarsıntılara, resesyon risklerine rağmen yatırım, istihdam, üretim, ihracat ve büyümede dünyadan pozitif ayrışmayı başardığını vurgulayan Nebati, "Bizim diğer ekonomilerden pozitif yönde ayrıştığımız önemli bir husus da istihdam daralmasına yol açacak uygulamalardan kaçınarak, insanımıza yeni iş imkanları sağlamaya odaklanmamızdır. Kapsamlı teşvik ve destek programlarıyla girişimciliğin yaygınlaşmasını ve başarılı işletmelerin kurulmasını sağlayarak nitelikli istihdama öncelik veriyoruz. Finansmana erişimde sıkıntı yaşayan erken aşama şirketleri destekleyerek girişimcilik ekosisteminin gelişimine katkı sağlıyoruz." diye konuştu.

- "Ülkemizde girişim ekosistemi küresel çekim merkezi olma yolunda"

Nebati, esnaf ve sanatkarlara önemli imkanlar sunan Halkbank'ın, genç girişimcileri de kesintisiz şekilde desteklemeye devam ettiğini, bu kapsamda genç girişimciler için sıfır faizli kredi limitini 100 bin liradan 300 bin liraya yükselttiğini ve yaş sınırını da 30'dan 35'e çıkardığını hatırlattı.

Teknoloji tabanlı girişimcileri ve yazılımcıları vergi politikalarıyla da desteklediklerine dikkati çeken Nebati, şöyle konuştu:

"Gelir vergisi mükellefi olarak çalışan yazılımcılarımızın yurt dışına verdikleri hizmetlerde kazanç indirimi sağlıyoruz. Yazılım ve program geliştiren gençlerimiz de genç girişimci kazanç istisnasından yararlanıyor. Yazılım ve bilgisayar programları nedeniyle sahip olunan telif hakları kapsamında elde edilen kazançlara da gelir vergisi istisnası getirdik. Yazılım ve programcılık faaliyetleriyle uğraşanlardan gerekli şartları taşıyanlara basit usulde kazanç istisnası uyguluyoruz. Yazılım, tasarım ve veri analizi gibi hizmetler ağırlıklı olmak üzere, yurt dışındaki şirketlere Türkiye'den verilen ve karşılığı döviz olarak elde edilen ücretlerden gelir ve damga vergisi almıyoruz. Tüm bu ortak gayretlerimiz sonucunda, ülkemizde girişim ekosistemi küresel bir çekim merkezi olma yolunda hızla ilerliyor. Şimdiye kadar ülkemizden filizlenerek dünyanın dört bir yanına ulaşan tam 6 'unicorn'un yani 1 milyar dolar değeri aşan şirketlerin çıkması bunun en somut göstergesidir. Sayın Cumhurbaşkanı'mızın liderliğinde, ülkemizi son 20 yılda her alanda, her sektörde kalkındırdık ve bir cazibe merkezi haline getirdik. Son olarak veri merkezi sektörüne yönelik hazırladığımız teşviklerle bu sektörümüzü de hak ettiği yere taşıyacağız. Bu konudaki teşviklerimizi ve sürprizlerimizi de Sayın Cumhurbaşkanı'mız inşallah bugün açıklayacak."

- "1 Milyon İstihdam Projesi'nde hedeflediğimiz katılımcı sayısına ulaştık"

Bakan Nebati, katma değerli üretimin önemine değinerek, yarınların teminatı olan gençlerin büyük başarılara imza atacağına inandıklarını söyledi.

Çalışmaların odağında, son yıllarda bir çığ gibi büyümeye devam eden "Teknofest Gençliği"nin inanç ve heyecanını Türkiye'nin kalkınmasında ana kaldıraçlardan biri haline getirme vizyonu olduğunu belirten Nebati, şu değerlendirmede bulundu:

"Projelerimizde, gençlerimizin teknik gelişimlerini, ortak temel değerlerimizden asla ödün vermeden gerçekleştirmek hedefiyle yol alıyoruz. Gençlerimizin arasından, tarihine, ülkesine ve milletine sahip çıkan yarının nice Vecihi Hürkuşları, Nuri Demirağları ve Selçuk Bayraktarlarının yetişeceğine inancımız tamdır. 1 Milyon İstihdam Projesi, gençlerimize ve ülkemize olan inancımızın bir sonucu olarak, 2020'nin Nisan ayında, Bakanlığımız tarafından başlatılmış kapsayıcı ve insan odaklı projelerimizden biridir. 1 Milyon İstihdam Projesi'nde hedeflediğimiz katılımcı sayısına ulaşmış bulunuyoruz. Bundan sonra enerjimizi, nitelikli yazılımcılarımızın sayısını her geçen gün artırmaya yönelik kullanacağız."

Nebati, bu süreçte bilgi teknolojileri alanında sadece eğitimler sunmakla yetinmediklerini ifade ederek, eğitimleri tamamlayan gençlerin, bu alanda iş bulabilecekleri dijital altyapıyı oluşturarak, Türkiye'nin en büyük işverenlerinin de bu istihdam ve kalkınma seferberliğine dahil olmalarına katkı sağladıklarını dile getirdi.

- "21. yüzyıl 'Türkiye Yüzyılı' olacak"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Türkiye'yi her bakımdan bir üst dengeye taşıyacak Türkiye Yüzyılı vizyonunu çok net bir şekilde ortaya koyduğuna dikkati çeken Nebati, şunları kaydetti:

"Gençler, 21. yüzyıl 'Türkiye yüzyılı' olacak. Buna biz gençlerin babaları, anneleri, dedeleri, amcaları, teyzeleri, halaları, büyükleri olarak inanıyoruz. Gençler, vizyonunuzu geniş tutun, bakışınızı derinleştirin, bu medeniyetin bir parçası olduğunuzu asla unutmayın. Çınarımız çok kuvvetli. Geçmişten tevarüs eden kültürümüzle, aldığımız eğitimle, inancımızla bu yüzyılın ilk 20 yılını ve bundan sonrasını da taşıyacak olan liderimiz Recep Tayyip Erdoğan, gençleri çok seviyor, kadınlara ne kadar önem verdiğini görüyorsunuz. Bu ülkede 'Kızlar okumuyor' diye çok affedersiniz yaygara koparanlar oldu, bunları okutmayanların bizler olduğunu iddia ettiler. 2022 yılında üniversitelerimizde kızlarımızın sayısı erkek öğrencilerimizle eşitlenmiş durumda, öğretim üyeleri içinde sayıları çok daha fazla. Görüldüğü üzere gençlerimiz başı açık, başı kapalı... 21. yüzyılına inanarak, güvenerek, 'Türkiye Yüzyılı'nın Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde güçlü bir şekilde inşa edildiğini, 20 yıllık sürede 100 yıllık işlerin başarıldığını, bu işlerin Türkiye'nin tüm altyapı problemlerini çözdüğünü, bundan sonra ileri, yüksek teknolojili adımları çok daha hızlı bir şekilde atacağımızı, 21. yüzyılın Türkiye'nin önderliğinde Türkiye Yüzyılı olduğunu unutmayın. Yol göstericimiz sağlam, inançlarımız kuvvetli, güvenimiz tam, temelimiz medeniyetimiz. Bunları birleştirdiğimizde yol açıcılarla beraber Allah'ın izniyle başaramayacağımız bir şey yok."

20 yılda önemli işler başarıldığını vurgulayan Nebati, gençlere düşen role dikkati çekti. Nebati, "İnançla ilerlerken sizlerin her daim yanınızda olduğumuzu, gayretlerinizi sonuna kadar destekleyeceğimizi asla unutmayın. Hazreti Mevlana'nın çok kıymetli bir sözü vardır, 'Her şey vaktini bekler. Ne gül vaktinden önce açar ne güneş vaktinden erken doğar.' Şimdi vakit Türkiye Yüzyılı vaktidir. Bizler inanıyoruz ki 'Türkiye Yüzyılı'nı sizlerle birlikte yazacağız. Senaryosu, senaristi çok sağlam. Uygulayıcıları sizler bizden güçlüsünüz, heyecanlısınız, enerjiniz yüksek." diye konuştu.

Memurlar.Net'i Youtube'dan takip etmek için tıklayınız
EYT'lilerin yüzde 71'i çalışmaya devam etmeyi düşünüyor
EYT'lilerin yüzde 71'i çalışmaya devam etmeyi düşünüyor
e-Devlet üzerinden emeklilik işlemleri nasıl yapılıyor?
e-Devlet üzerinden emeklilik işlemleri nasıl yapılıyor?
İstanbul'dan sonra İzmir'de de toplu ulaşıma zam
İstanbul'dan sonra İzmir'de de toplu ulaşıma zam
İstanbul'da doğal gaza yüzde 12 indirim yapılacak
İstanbul'da doğal gaza yüzde 12 indirim yapılacak
Merkez Bankası rezervleri 128,4 milyar dolar oldu
Merkez Bankası rezervleri 128,4 milyar dolar oldu
Borsa günün ilk yarısında yükseldi
Borsa günün ilk yarısında yükseldi

Bu Habere Tepkiniz

Öğretmenlerin kariyer basamak ek ödemesi ne kadar olur?

Öğretmenlerin kariyer basamak ek ödemesi ne kadar olur?

Öğretmenlerin Kariyer Basamak Ek Ödemesi Ne Kadar Olur?
Mesleki eğitim merkezi programına yönelik dersler cumartesi yapılsa bile ilave 10 saat daha ek ders görevi verilebilir mi?

Mesleki eğitim merkezi programına yönelik dersler cumartesi yapılsa bile ilave 10 saat daha ek ders görevi verilebilir mi?

Milli Eğitim Bakanlığı, Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi bünyesinde uygulanan mesleki eğitim merkezi programına yönelik eğitimin, okulun fiziki kapasitesinin yetersiz olması nedeniyle cumartesi günleri yapıldığından bahisle; söz konusu okulda görev yapan atölye ve laboratuvar öğretmenlerinden haftada aylık ve ek ders ücreti karşılığı haftada 44 saat ders görevini tamamlayanlara, mesleki eğitim merkezi programı kapsamında ilave 10 saat daha ek ders görevi verilip verilemeyeceğine ilişkin görüş yazısı yayımladı.
Yeni görevde yükselme online sınav paketleri yayında

Yeni görevde yükselme online sınav paketleri yayında

https://sinav.memurlar.net/
KPSS-2022/13 yerleştirme sonuçları açıklandı

KPSS-2022/13 yerleştirme sonuçları açıklandı

KPSS-2022/13: Tarım ve Orman Bakanlığının Sözleşmeli Personel Pozisyonlarına Yerleştirme Sonuçları Açıklandı
Döner Sermaye İşletmesi Saymanlarına 'Parça Başı Ücret' verilir mi?

Döner Sermaye İşletmesi Saymanlarına 'Parça Başı Ücret' verilir mi?

Milli Eğitim Bakanlığı, Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürlüğünde Döner Sermaye İşletmesi Saymanlarına "Parça Başı Ücret" verilip verilemeyeceğine ilişkin görüş yazısı yayımladı.
Adalet Bakanlığı Yazı İşleri Müdürlüğü görevde yükselme ve unvan değişikliği yönetmeliğini değiştirmeli

Adalet Bakanlığı Yazı İşleri Müdürlüğü görevde yükselme ve unvan değişikliği yönetmeliğini değiştirmeli

Yardımcı yargı personeli olarak görev yapmakta olan zabıt katiplerinin yükselebileceği yegane unvan, yazı işleri müdürlüğüdür. Yazı işleri müdürlüğü pozisyonuna yükselebilme şartları; Adalet Bakanlığı Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinde detaylandırılmıştır.
İYEP kapsamında ders okutan yöneticilere, yönetim görevi ek dersi de ödenir mi?

İYEP kapsamında ders okutan yöneticilere, yönetim görevi ek dersi de ödenir mi?

Milli Eğitim Bakanlığı, Eğitim kurumlarında cumartesi ve pazar günlerinde yapılan İlkokullarda Yetiştirme Programı (İYEP) kapsamında fiilen ders okutan yöneticilerden aynı günlerde yönetim görevini de yerine getirenlerin, her iki görev için öngörülen ek ders ücretinden birlikte yararlandırılıp yararlandırılamayacakları hususunda görüş yazısı yayımladı.
Çalışma hayatında son 7 yıl hizmet kuralı 5510'a tabi çalışanlar için uygulanmaz

Çalışma hayatında son 7 yıl hizmet kuralı 5510'a tabi çalışanlar için uygulanmaz

Çalışma hayatına ilk defa 2012 yılında başlayarak memur olan ve 10 yıl memurluk hizmeti bulunan kişi istifa eder ve işçi veya esnaf olursa sosyal güvenlik durumu nasıl olur?
Emekli olduktan sonra emsali unvanın kadro derecesi değişen memur Yeşil Pasaport alabilir mi?

Emekli olduktan sonra emsali unvanın kadro derecesi değişen memur Yeşil Pasaport alabilir mi?

Hangi şartlarda yeşil pasaport verileceği 5682 sayılı Pasaport Kanununda belirlenmiştir.
Engelli emekliliğinde sigortalılık süresi nasıl hesaplanır?

Engelli emekliliğinde sigortalılık süresi nasıl hesaplanır?

Sigortalılık süresi çalışmaya başlama tarihi ile ister çalışarak ister çalışmadan tamamlanması gereken süreyi ifade eder.
Hakkındaki iddialar nedeniyle belediye başkanlığından düşürülmeye Danıştay onay verdi

Hakkındaki iddialar nedeniyle belediye başkanlığından düşürülmeye Danıştay onay verdi
İstanbul Sancaktepe Belediyesi 25 zabıta memuru alacak

İstanbul Sancaktepe Belediyesi 25 zabıta memuru alacak

İstanbul Sancaktepe Belediyesi 25 zabıta memuru alacak. Son başvuru tarihi 27 Ocak 2023.
EYT için 'kuyruk' yerine e-Devlet tavsiyesi

EYT için 'kuyruk' yerine e-Devlet tavsiyesi

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, EYT ile ilgili işlemlerin e-Devlet üzerinden de SGK'ya gitmeden yapılabileceğini bildirdi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) konusunda yapılan düzenlemeye ilişkin açıklamasının ardından, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) önlerinde yoğunluk oluştu.
İstanbul Bahçelievler Belediyesi 68 memur alacak

İstanbul Bahçelievler Belediyesi 68 memur alacak

İstanbul Bahçelievler Belediyesi 68 memur alacak. Son başvuru tarihi 27 Ocak 2023.
Madde madde EYT rehberi: EYT şartları neler?

Madde madde EYT rehberi: EYT şartları neler?

Madde madde EYT rehberi: EYT şartları neler?