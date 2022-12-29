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Lazer epilasyon hakkında bilmek istediğiniz her şey

Lazer epilasyon hakkında bilmek istediğiniz her şey

Kaynak : MN Medya
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Lazer epilasyon hakkında bilmek istediğiniz her şey

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Lazer epilasyon nedir?

Lazer epilasyon, kıl köklerinin ısı etkisi ile bir yok etme işlemidir. Bu yok etme işlemini, belirli dalga boyunda ışık enerjisi ile yapar.

Lazer epilasyon, 1996 yılında FDA, onayını aldıktan sonra, tüm dünyada de hızla yaygınlaşmıştır, şu anda en sık uygulanan kozmetik işlemdir. Özellikle Türkiye'de, bizim insanlarımız kılları hiç sevmediği için hemen hemen herkes lazer epilasyon yaptırmaktadır.

Lazer epilasyon zararlı mıdır?

Lazer epilasyon, ışık enerjisi verir, bu ışık kıl kökünde ısıya dönüşür. Kılın bir daha çıkmasına engel olur. Kısacası, lazer radyasyon değildir, ışık enerjisidir. Bu nedenle lazer epilasyon kanser yapmaz. Lazer epilasyon, ciltte etkilidir, cilt altı derinliklere kadar inmez. Bu nedenle, lenf bezlerine, yumurtalıklara veya başka iç organlara zarar vermez, o kadar derine etki etmez. Lazer epilasyonun, vücuda herhangi bir zararı yoktur, erkeklerde ve kadınlarda güvenle uygulanmaktadır. Peki, lazer epilasyon yapılırken vücudumda kalıcı hasar olur mu? Evet, lazer atışı göze direk gelirse gözde kalıcı hasara neden olur. Lazer epilasyon sırasında mutlaka özel koruyucu lazer gözlüğü takmanız gerekmektedir.

Lazer epilasyon kimlere yapılmaz?

Lazer epilasyon, hamile kadınlara, kanser hastalarına, aktif cilt enfeksiyonu olan kişilere yapılmaz.

Lazer epilasyon kaç yaşından itibaren yapılabilir?

Lazer epilasyon çok küçük yaşlardan itibaren yapılabilir, tıbbi olarak bir sakıncası yoktur. Literatürde 9 yaşından itibaren yayınlar vardır. Fakat yaş ne kadar küçükse lazer epilasyon o kadar fazla seans ister. Çünkü lazer epilasyon mevcut kıllar üzerine etkilidir, daha çıkmamış kılları etkilemez. Yirmili yaşlara kadar yeni kıl çıkması devam ettiği için ergenlik bitmeden lazer epilasyon yapılırsa seans sayısı artar çünkü yeni kıllar çıktıkça yeniden yapmak gerekmektedir. Kısacası ergenlik bitip, kıl çıkması tamamlandıktan sonra lazer epilasyon yapılması daha uygundur.

Lazer epilasyon yanık yapar mı?

Evet, lazer epilasyon yüksek dozlarda yapıldığında ciltte yanık yapabilir. Çünkü lazer epilasyonun etki mekanizması, ışık enerjisini kıl kökünde ısıya dönüşmesidir, bu ısı kıl kökünde bir daha çıkmaması için hasar oluşturur. Kısacası lazer epilasyon ısı ile çalışır. Bu ısı cildi de ısıtır. Cilt çok ısınırsa yani yüksek doz verilirse cilt yanabilir. Lazer epilasyon, ciddi bir tıbbi işlemdir, mutlaka doktor kontrolünde olmalıdır. Zaten ülkemizde, lazer epilasyonun yalnızca doktor olan kliniklerde yapılmasına izin vardır.

Lazer epilasyon kıllarda artış yapar mı?

Evet, lazer epilasyon kıllarda artışa neden olabilir. Özellikle ince kılları olan bölgelerde, üst kol, boyun, elmacık gibi alanlarda kıl artışı görülebilmektedir.

Çalışmalar tüm lazer sistemlerinde kıl artışı olabileceğini göstermiştir. Yani Alexandrite lazer, Diode lazer, Nd-Yag lazer cihazlarının hepsi kıllarda artış yapabilir. En fazla artış yapan cihaz IPL'dir. Çünkü IPL aslında lazer değildir yoğunlaşmış ışık üreten bir cihazdır, kıllarda artış yapma olasılığı daha fazladır.

En iyi lazer epilasyon cihazı hangisidir?

En iyi lazer epilasyon cihazı Aleksandrite lazerdir. Çünkü lazer epilasyon cihazları kılın içindeki kıla siyah rengi veren, melanin adlı madde üzerinden etki eder. Melanine en çok etki eden lazer, Aleksandrite lazerdir. İnce ve açık renk kıllarda hangi cihaz olursa olsun epilasyon çok zordur. Yani ince kıllarda Aleksandrite lazer bile olsa kılları yok etmek zordur, çok seans ister.

İnce kıllar lazerle biter mi?

İnce kılları lazerle bitirmek çok zordur. Çünkü tüm lazer sistemleri kıl içindeki melanin adlı madde üzerinden etki eder. Melanin kıla siyah rengi veren maddedir. Kıl siyah ve kalınsa içinde çok melanin vardır. Lazer iyi etki eder. Kıl ince ve açık renkse, içinde az melanin vardır, lazer yeterince etki edemez. Bu nedenle çok ince kıllarda lazer epilasyon ile kılları bitirmek yerine, Q switch lazer ile kılları sararmak daha iyi bir seçimdir.

Lazer epilasyondan sonra bakım nasıl olmalı?

Lazer epilasyondan sonra kızarıklık ve kıl köklerinde kabarmalar olur. Bir tedaviye ihtiyaç duymadan kendiliğinden geçer. Lazer epilasyondan sonra işlem yapılan alanı tahriş etmeyin, kaşımayın, yolmayın, banyoda kese lif yapmayın. Nemlendirici kullanabilirsiniz. Yüz gibi, güneş gören yerlerde mutlaka güneş koruyucu krem kullanın.
Lazer epilasyondan sonra yanık kabuklanma veya herhangi bir şikayetiniz olursa mutlaka işlem yapan doktorunuz ile görüşün.

Lazer epilasyon kalıcı mıdır?

Lazer epilasyon ile yok olan kılların ancak %5'i tekrar çıkar. Yani gerçek lazer cihazları ile lazer epilasyon yaptırdığınızda kıllarınızdaki azalma kalıcıdır. Ancak hormon bozukluğu, kıllanma artışı yapan ilaç kullanımı gibi durumlarda kıl artışı olabilir.

Tüm vücut lazer epilasyon yapılabilir mi?

Evet, tüm vücuda lazer epilasyon yapılabilir. Yalnız kaş altı göze zarar verebileceği için yapılmamalıdır. Bikini kol altı gibi alanlarda tam temas eden buz lazer yerine, temas etmeyen aleksandrite lazer kullanmak daha uygundur.

Buz lazer mi, Aleksandrite lazer mi daha iyidir?

Lazer epilasyonda altın standart aleksandrite lazerdir. Çünkü aleksandrite lazer 755nm dalga boyunda ışık üretir bu dalga boyu kıllar üzerinde daha etkilidir. Buz lazer aslında diot lazerdir 808 nm dalga boyunda ışık üretir. Buz lazer denmesinin sebebi diode lazer çok can acıtan bir lazer olduğu için firmalar acıyı azaltmak için temas eden başlığı -4 dereceye kadar soğutmuşlardır, bu nedenle buz lazer ismini almıştır. Sonuçları diode lazer sonuçlarıdır. Erkek sırtı gibi zor alanlarda aleksandrite lazerle birlikte kullanılması önerilmektedir.

Lazer epilasyon nasıl yapılır?

Lazer epilasyon yapılmadan önce kılların kısaltılması gerekmektedir. Çünkü hedefimiz cildin üzerindeki kıllar değil, kıl köküdür. Enerji, kıl köküne ulaşmalı ve etkilemelidir. En ideali bir gece öncesinden köpükle kıllar kısaltılmalı ve nemlendirici kullanılmalıdır. Lazer epilasyon için aleksandrite lazer öneriyoruz, aleksandrite lazer cildinize temas etmez uzaktan atış yapar ve soğuk hava üfleyen bir sistemi vardır. Bu şekilde işlem kolay ve kısa sürer. Örneğin alt bacak bölgesi 15-20 dakika, yüz bölgesi 10-15 dakika içinde biter. İşlem sırasında bir miktar ağrı olur fakat işlem sonrası herhangi bir ağrı sızı olmaz. Kızarıklık, kıl köklerinde kabarma olabilir kendiliğinden geçer. Sonrasında yalnızca nemlendirici kullanmanız yeterlidir. Güneş gören yerlerde mutlaka güneş koruyucu kullanmalısınız.

Lazer epilasyon can acıtır mı?

Evet, lazer epilasyon lastik çarpması şeklinde anlık bir acı oluşturur. Bu acı kılların etkilendiğini gösterir. Yani lazer epilasyon sonrasında hiç canınız acımıyorsa kıllarınızı yok edecek kadar enerji verilmemiş demektir, yani yeterince etkili olmaz. Acı konusunda çok hassassanız işlemden önce işlem yapılacak alana anestezik krem sürülür, bu şekilde acı hissi çok azaltılabilir.

Kıl dönmesinde lazer epilasyon yapılır mı?

Kıl dönmesi şikayetinde mutlak lazer epilasyon yapılmalıdır. Çünkü kıl dönmesi %80 oranında tekrar eder. Tekrar etmemesi için lazer epilasyon ile o bölgede kılların olmaması gerekir. Yani lazer epilasyon kıl dönmesi şikayetinin yeniden olmaması için gereklidir.

Lazer epilasyonu kaç seans yapak gerekir?

Lazer epilasyonun az seans gerektirdiği durumlar; siyah ve kalın kıl, beyaz ten, 35 yaş üstü, bikini, kol altı, alt bacak gibi kolay bölgeler. Bu şartlar varsa lazer epilasyondan iyi sonuç alınır ortalama 6-8 seansta tekrar lazer seansı yaptırmanıza gerek kalmaz.

Lazer epilasyonun çok fazla seans gerektirdiği durumlar; ince kıllar, esmer ten rengi, genç yaş, yüz, kol, boyun gibi zor bölgeler. Bu durumda lazer epilasyondan sonuç almak zordur. Çok seans ister, yıllarca lazer epilasyon yaptırmanız gerekebilir.

Beyaz kıllar lazerden hiç etkilenmez.

Lazer epilasyon fiyatları nasıl belirlenir?

Lazer epilasyon fiyatları yapılacak alanın büyüklüğüne göre belirlenir. Bıyık gibi küçük bir alan için fiyat düşük iken tüm bacak fiyatı ona göre daha yüksek olacaktır. Lazer epilasyon fiyatını belirleyen diğer etken, gerçek lazer kullanılmasıdır. Güzellik salonlarının aleksandrite lazer kullanma yasal hakları yoktur, bu nedenle güzellik salonlarındaki fiyatlar çok daha az olur. Lazer epilasyon fiyatları araştırırken mutlaka doktor bulunan klinikleri araştırmanız gerekmektedir.

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