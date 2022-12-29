EYT'lilerin yüzde 71'i çalışmaya devam etmeyi düşünüyor

Eleman.net'den yapılan açıklamaya göre, kamuoyu ve sektörlerin nabzını yoklayan anketler hazırlayan şirket, gerçekleşen EYT düzenlemesi hakkında da işveren ve çalışan üyelerinin katılımıyla bir anket gerçekleştirdi.

EYT'nin kapsadığı çalışan sayısından kaynaklı ilerleyen aylarda birçok sektörde istihdam problemleri olabileceği konuşulurken Eleman.net anketinde, "EYT ile emekli olmanız durumunda çalışmaya devam edecek misiniz?" sorusuna çalışanların yüzde 71'i "evet", yüzde 29'u ise "hayır" cevabını verdi.

"Emekli olan çalışanlarınızı isterlerse istihdam etmeye devam edecek misiniz?" sorusuna ise işveren firmalar yüzde 80 düzeyinde "evet", yüzde 20 oranında da "hayır" cevabını verdi.

Gerçekleşen anketle emekli olacak çalışanların büyük bir kısmı çalışmaya devam edeceklerini belirtirken, şirketler ise emekli çalışanlarıyla yolculuğa devam ederek istihdam probleminin önüne geçeceklerini belirtti.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Eleman.net Üst Yöneticisi (CEO) Murat Günay, çok fazla insanın emekli olmasıyla birlikte sektörlerin özellikle nitelikli çalışan konusunda istihdam problemi yaşayacağının düşünüldüğünü ancak anketin bu durumun pek fazla yaşanmayacağına işaret ettiğini belirtti.

Günay, şunları kaydetti:

"Emekli olan bireyler çalışmaya devam etmeyi planlarken, firmalar ise emekli çalışanlarını istihdam etmeyi planlıyor. İki tarafın da planları paralellik gösterdiği için firmaların istihdam açığı çok yüksek olmayacak gibi gözüküyor."