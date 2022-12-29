Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP Lideri Bahçeli'yi kabul ediyor
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi kabul ediyor.
Kaynak : TRT
Haber Giriş : 29 Aralık 2022 16:47, Son Güncelleme : 29 Aralık 2022 16:47
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti.
İki liderin gündeminde, siyasetin öne çıkan başlıkları ve Cumhur İttifakının çalışmalarının yer alması öngörülüyor.
Görüşmede, EYT'ye ilişkin detayların yanı sıra Anayasa değişiklik teklifine yönelik Meclis'teki mesainin ele alınması bekleniyor.
Ayrıca, Suriye ile 11 yıl aradan sonra bakanlar düzeyinde gerçekleşen ilk temas da değerlendirilecek konular arasında.
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Bahçeli son olarak 13 Aralık'ta MHP Liderinin Ankara Çayyolu'ndaki konutunda biraraya gelmişti.Memurlar.Net'i Facebook'tan takip etmek için tıklayınız