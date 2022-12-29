2022'yi Galatasaray lider bitirdi
Spor Toto Süper Lig'in 16. haftası, oynanan 3 maçla tamamlandı. Ligde 16. hafta sonunda Galatasaray liderliğini sürdürdü
Galatasaray, deplasmanda Demir Grup Sivasspor'u 2-1 yenerek liderliğini sürdürdü.
Beşiktaş, evinde Adana Demirspor'u 1-0 mağlup ederken, Bitexen Giresunspor ise Gaziantep FK'ye 2-1 üstünlük kurdu.
- Sonuçlar
Spor Toto Süper Lig'de 16. hafta maçlarının sonuçları şöyle:
MKE Ankaragücü-HangiKredi Ümraniyespor: 1-2
Medipol Başakşehir-Fraport TAV Antalyaspor: 2-0
Fenerbahçe-Atakaş Hatayspor: 4-0
Corendon Alanyaspor-Yukatel Kayserispor: 3-1
İstanbulspor-Kasımpaşa: 2-1
VavaCars Fatih Karagümrük-Trabzonspor: 4-1
Demir Grup Sivasspor-Galatasaray: 1-2
Bitexen Giresunspor-Gaziantep FK: 2-1
Beşiktaş-Adana Demirspor: 1-0
- Puan durumu
Spor Toto Süper Lig'de 16. hafta maçlarının ardından oluşan puan durumu şöyle:
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|AV
|P
|1.GALATASARAY
|15
|10
|3
|2
|27
|12
|15
|33
|2.FENERBAHÇE
|15
|10
|2
|3
|40
|16
|24
|32
|3.MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK
|15
|9
|3
|3
|24
|16
|8
|30
|4.ADANA DEMİRSPOR
|15
|7
|6
|2
|26
|16
|10
|27
|5.BEŞİKTAŞ
|15
|7
|5
|3
|28
|19
|9
|26
|6.TRABZONSPOR
|15
|7
|5
|3
|22
|20
|2
|26
|7.ARABAM.COM KONYASPOR
|15
|6
|7
|2
|18
|11
|7
|25
|8.YUKATEL KAYSERİSPOR
|15
|7
|2
|6
|21
|18
|3
|23
|9.CORENDON ALANYASPOR
|16
|5
|6
|5
|24
|27
|-3
|21
|10.BITEXEN GİRESUNSPOR
|15
|5
|4
|6
|16
|22
|-6
|19
|11.GAZİANTEP FK
|15
|4
|5
|6
|21
|22
|-1
|17
|12.VAVACARS FATİH KARAGÜMRÜK
|15
|4
|4
|7
|29
|30
|-1
|16
|13.MKE ANKARAGÜCÜ
|15
|4
|4
|7
|19
|23
|-4
|16
|14.FRAPORT TAV ANTALYASPOR
|14
|5
|1
|8
|19
|25
|-6
|16
|15.KASIMPAŞA
|15
|4
|3
|8
|13
|26
|-13
|15
|16.ATAKAŞ HATAYSPOR
|15
|4
|3
|8
|13
|27
|-14
|15
|17.DEMİR GRUP SİVASSPOR
|16
|3
|5
|8
|16
|22
|-6
|14
|18.İSTANBULSPOR
|15
|3
|2
|10
|15
|29
|-14
|11
|19.HANGİKREDİ ÜMRANİYESPOR
|15
|2
|4
|9
|18
|28
|-10
|10
- 17. hafta
Süper Lig'de 17. haftanın programı şöyle:
3 Ocak Salı:
17.00 HangiKredi Ümraniyespor-Atakaş Hatayspor (Ümraniye Belediyesi Şehir)
20.00 Fraport TAV Antalyaspor-Fenerbahçe (Corendon Airlines Park Antalya)
4 Ocak Çarşamba:
17.00 Kasımpaşa-Corendon Alanyaspor (Recep Tayyip Erdoğan)
17.00 Yukatel Kayserispor-VavaCars Fatih Karagümrük (RHG Enertürk Enerji)
20.00 Galatasaray-MKE Ankaragücü (Nef)
20.00 Arabam.com Konyaspor-Demir Grup Sivasspor (Medaş Konya Büyükşehir)
5 Ocak Perşembe:
17.00 Gaziantep FK-Medipol Başakşehir (Kalyon)
20.00 Trabzonspor-Bitexen Giresunspor (Şenol Güneş)
20.00 Adana Demirspor-İstanbulspor (Yeni Adana)Memurlar.Net'i Twitter'dan takip etmek için tıklayınız