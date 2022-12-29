Dolandırıcılara 380 bin TL'sini kaptırdı

Altınordu ilçesinde yaşayan 57 yaşındaki emekli Haydar Göltaş bir süre önce emekli oldu.

Göltaş, yeni yatırım yapmak için aracını 100, evini ise 650 bin liraya sattı. Noterde aracının devir teslim işlemlerini yaptıktan sonra Göltaş'a ulaşan telefon dolandırıcıları, kendilerini jandarma olarak tanıtarak, oğlunun bir suça karıştığını söyleyerek para talep etti.

Dolandırıcılarla uzun süren konuşmaların ardından Göltaş, sattığı araç için aldığı 100 bin TL'yi gönderdi. Bir süre sonra yine arayan dolandırıcılara yeniden 250 bin TL gönderen ve sonrasında da 30 bin TL havale yapan Göltaş, 380 bin TL dolandırıldığını fark etti. Göltaş, emniyete giderek dolandırıcılar hakkında şikayetçi oldu.

"Oğlumu da arayıp tehdit etmişler"

Toplamda 3 kez, 3 ayrı hesaba toplamda 380 bin TL para gönderdiğini iddia eden Haydar Göltaş, "17 Aralık tarihinde aracımı sattım. Satışı verince beni aradılar ve polis, jandarma ve savcı olduklarını söylediler. Peşimde dolandırıcı olduğunu söylediler. Ben de yardımcı olmak adına dediklerini yaptım. O anda da oğluma ulaşmışlar, oğlum bana evde polislerin olduğunu söyledi. Bunların hepsi yalanmış, oğlumu tehdit etmişler ve 'dediklerimizi yapmazsan babanı öldürürüz' demişler. Ben de yakalansınlar diye 100 bin TL havale yaptım" dedi.

"Evim gitti, arabam gitti çok mağdur oldum"

Göltaş, şunları söyledi:

Dolandırıcılar ile konuşurken evi sattığımı da öğrendiler ve bu paranın da peşine düştüler. Oğlum ile yeniden görüştük ve onu da korkutarak konuşturmuşlar. Ev parasından 250 bin TL de emlakçının hesabından gönderdik. Konuşma üzerine evde 10 ve 20 bin TL'lik altın odluğunu söyledim. O paraları da oğlumdan istiyorlar ve perşembe ilçesine kadar oğlum bunları götürüyor. Orada altını satıyor ve parayı havale yaptırıyorlar. Evim gitti, arabam gitti çok mağdur oldum. Kimse kanmasın, polis, jandarma ve savcı olarak konuşanlara kimse inanmasın. Bunlar hepsi dolandırıcı, yetkililerden yardım bekliyorum. Ben dolandırıldığımı kızım sayesinde anladım. Adliyede jandarma bunlarla konuştu, onlar bile anlayamadı. Bu esnada canıma bile kıymak istedim. Kimse kanmasın, bunların hepsi vatandaşı cep telefonu ile dolandırmaya çalışan kişiler. Benim beynimi yıkadılar, ben emekliyim, ne yapacağımı bilmiyorum."