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'Okul önünde satılan uyuşturucu bir FETÖ planıydı'

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, güvenlik güçlerinin başarılı çalışmaları sonucu Türkiye'de uyuşturucu kullanımın düştüğünü söyledi. Bakan Soylu, uyuşturucunun artık Türkiye'den değil, Akdeniz üzerinden Avrupa'ya ulaştığını aktardı. Okul önünde satılan uyuşturucunun bir FETÖ planı olduğunu dile getiren Soylu "Bana ne kadar kızarsa da kızsınlar uyuşturucu satıcısını gördüğünüzde ayağını kırın. Bu kadar basit" dedi.

Kaynak : Yeni Şafak
Haber Giriş : 30 Aralık 2022 08:05, Son Güncelleme : 30 Aralık 2022 07:39
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'Okul önünde satılan uyuşturucu bir FETÖ planıydı'

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Van Evliya Çelebi Uygulama Oteli konferans salonunda düzenlenen "En İyi Narkotik Polisi Anne" programına katıldı Burada açıklamalarda bulunan Bakan Soylu, dünyanın en büyük meselelerden biri olan uyuşturucuyla topyekun mücadele ettiklerini söyledi.

"BİR ANNENİN FERYADI BENİ ÇOK ETKİLEDİ"

Uyuşturucuyla mücadelede çok özel bir anısının olduğunu ifade eden Soylu "Sık sık ifade ederim. Bir seçim çalışması esnasında vatandaşın arasındayken, kalabalıkta bir kadın kolumu tuttu ve sıktı. Dediki 'ne olursun, evladımı kurtar.' O anı hiç unutmuyorum. 'Ne oldu?' diye sordum. Dediki 'sen devletin adamısın, güçlüsün, evladımı kurtarabilirsin. Ne olursun evladımı kurtar.' Evladı çok uzun yıllar uyuşturucu bağımlısı. Annesine, kardeşlerine şiddet uyguluyor. Evde var olanı alıp götürüyor. Belki de hayatımda en çarpıcı şekilde bu dramla böyle karşılaştım. Ondan sonra arkadaşlarımızla birlikte bu mücadeleyi daha üst bir noktaya taşıyabilmek için Cumhurbaşkanı'mıza anlattım. O günden itibaren bir büyük mücadele ortaya koyuyoruz" diye konuştu.

"DÜNYA UYUŞTURUCUYA TESLİM OLDU"

Soylu, 2017'de Türkiye'de uyuşturucudan ölen insanların sayısının 941 olduğunu, bu sayının geçen yıl 270'e gerilediğini dile getirdi. Avrupa ve Amerika'nın aksine Türkiye'nin uyuşturucuyla başarılı bir şekilde mücadele ettiğini kaydeden Soylu, sözlerine şöyle devam etti: Dünyanın uyuşturucu konusunda teslim olduğu bir dönemde Türkiye iyi bir mücadele örneği gösterdi.

"BAŞARILI OPERASYONLARIMIZ UYUŞTURUC ROTASINI AKDENİZ'E KAYDIRDI"

Eroin, captagon ve bonzainin rotası Türkiye'de değil. Eskiden İran, Afganistan üzerinden, sınır hatlarından gelen eroinin rotası artık Akdeniz'e doğru indi. Akdeniz'den doğru Avrupa'ya gidiyor. Özellikle bonzai, Çin üretimiyle bu rotadan geliyordu, o da bizim rotamızdan artık gelemiyor. Captagon Suriye'den geliyordu, artık deniz üzerinden alttan Avrupa'ya gidiyor. Neden? Eskiden yakalanan her 4 kilogram eroinin 1 kilogramı Hakkari, Van, Ağrı ve sınır hattında yakalanırdı. Şimdi 4'ün 3'ü sınır hattında yakalanıyor. 4'ün biri ancak öbür tarafa gidiyor. Böyle hızlı basınca, sahada tedbir alınca, yakalamaları artırınca mecburen rotayı değiştirmek durumunda kaldılar.

"'AL ÇOCUĞUMUZU HAPİSE KOY, BU İLLETEN KURTULSUN' DİYEN BABALAR VAR"

Uyuşturucu maddeye teslim olacak bir millet olmamalıyız. Çocuklarımızı uyuşturucu maddeye teslim etmemeliyiz. Öyle babalar gördüm ki, 'çocuğunu tedavi ettirelim' diyorum. 'Allah'ını seversen al hapishaneye koy, beni kurtar ne olursun' diyor. Şimdi böyle bir tabloyla karşı karşıyaysak bilmemiz gerekir ki bunu en iyi mücadeleyle değerlendirmeliyiz.

"90 BİN METRUK BİNAYI YIKTIK"

'En İyi Narkotik Polisi Anne' projesi kapsamında uyuşturucunun en çok nerde kullanıldığını sorduğumuzda yüzde 47-48'i evde çıktı. En çok kullanıldığı başka bir yer ise metruk binalar. Türkiye'de 122 bin metruk bina vardı, 90 binini yıktık. Aynı zamanda 18 binanın da rehabilitasyonunu yaptık. Geri 14 bin 500 bina kaldı. Onları yıkmaya devam ediyoruz. Proje sayesinde 1 milyon 300 bin anneye ulaştık. Şimdi Milli Eğitim Bakanımızla bir karar verdik. Nisanın sonuna kadar 25 milyon insana ulaşacağız.

"121 BİN UYUŞTURUCU SATICISI HAPİSTE"

2016'da 30 bin olan cezaevindeki uyuşturucu satıcılarının sayısı şu anda 121 bini geçti. Dünyada hiç olmayan bir program yaptık. Adı Asena. Geçen mart ayından beri hiçbir ihbar, istihbarat almadan, milyonlarca veriyi kendi içinde yapay zeka programıyla gerçekleştirerek şu ana kadar 6 bin 400 kişi yakaladık.

"AVRUPA'DA 100 KİŞİDEN 29'U UYUŞTURUCU KULLANIYOR"

Büyük bir mücadeleyi ortaya koymaya çalışıyor ve buna devam ediyoruz. Kökünü kurutma operasyonları yapıyoruz. 2022 yılı Avrupa'daki rapora göre 1 milyon kişi başına uyuşturucu bağlantılı can kaybı sayısı dünya genelinde 35, Avrupa genelinde 17, ABD'de milyonda 324, Norveç'te 89, Almanya'da 29, Türkiye'de milyonda 4,7. Uyuşturucuya bağlı doğrudan ölenlerin 2017'de 941 olan sayısının 270'e, bu yıl da 10. ay vesilesiyle 146'ya düştüğünü söylemek isterim. Madde kullanım oranı Avrupa'da yüzde 29, yani 100 kişiden 29 kişi madde kullanıyor, Avrupa uçmuş gidiyor. Bizde ise yüzde 3.1. Yani madde kullanım oranımızda da düşüklük söz konusu.

"KANALİZASYONDAN RİSK HARİTASI ÇIKARIYORUZ"

Yaptığımız en önemli meselelerden bir tanesi de ilk kez Adana'da başladık, 62 ilde kanalizasyonlardan atık madde alıyoruz. Üniversite ve Yeşilay yapıyordu. Şimdi Yeşilay'la yapıyoruz. 62 ilde kanalizasyonlarda atık madde alıyorlar ve her üç ayda bir ne kadar uyuşturucu kullanıldığı, ne kadar arttığı, ne kadar azaldığı, hangi maddenin kullanıldığını öğreniyoruz. Buna göre de illerimizde tedbir alıyoruz. Türkiye'de ilk defa her ilin 42 kriterle riskini ölçüyoruz. Her ilçeyi 32 kriterle ölçüyoruz. Bunu, ilgili kurumlarımızın tamamına gönderiyoruz. Ayrıca Bağımlıkla Mücadele Yüksek Kurulumumuzun il ve ilçelerde yansımaları var. Bunları değerlendiriyoruz. Risk haritaları yapılıyor ve bunun üzerinden de büyük bir mücadele ortaya konulmaya çalışılıyor.

"UYUŞTURUCU DA FETÖ'NÜN OYUNUYDU"

Bir söz söyledim 'uyuşturucunun satıcısının bacaklarını kırın' dedim. Okulların önünde uyuşturucu satılıyordu. Bu söylediğim zaman ölüm sayıları 941'e gelmişti. Aynen Avrupa, Amerika nasıl teslim olduysa bu da FETÖ'nün ortaya koyduğu bir oyundur. 81 vilayette her tarafa narko timlerimizi kurduk. Şimdi 941 sayısı 270'e düştü. Daha da düşecek. Gençlerimizi, insanlarımızı bu tehlikeden kurtarmaya yemin ettik, söz verdik. Bana ne kadar kızarsa da kızsınlar uyuşturucu satıcısını gördüğünüzde ayağını kırın. Bu kadar basit. Çocuklarımıza illet, musallat olmasın. Çocuklarımız, mühendis, doktor, öğretmen olsun. Annelerin, babaların dizinin dibinde hayırlı evlat olsunlar.

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