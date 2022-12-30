Emeklinin maaşı ocak zammına yetişecek
Türkiye Gazetesi'nde yer alan habere göre: EYT'de sorunları çözüme kavuşturan hükümet, gündemine emekli maaşlarına eklenecek refah payı ve 3.500 lira olan en düşük emekli aylığının artırılmasını aldı. Bu konuda TBMM'den kanun çıkarılması gerekiyor. Bu nedenle 3 Ocak'a kadar çalışmalarına ara verilen TBMM'nin ilk gündem maddelerinden biri emekli maaşları ve EYT'nin yasalaşması olacak.
Kaynak : Türkiye
Haber Giriş : 30 Aralık 2022 08:28, Son Güncelleme : 30 Aralık 2022 09:10
3 Ocak'ta açıklanacak enflasyon oranı ile birlikte emekli maaşlarına son altı ayın enflasyonuna göre yapılacak zam oranı da belli olacak. Tahminlere göre emekli maaşlarına enflasyon farkı olarak yüzde 16-17 civarında bir artış yansıyacak. Maaşlara refah payının da eklenmesine kesin gözüyle bakılıyor.
AK Parti kaynakları, Cumhurbaşkanı'nın verdiği mesajların da emekli maaşlarının sadece enflasyon oranı ile sınırlı kalmayacağı yönünde olduğunu ifade ediyor. En düşük emekli aylığının seyyanen zam yapılarak 5 bin liraya çıkarılması, emekli maaşlarına da yüzde 15-20 arasında bir refah payının eklenebileceği belirtiliyor. Böylece emeklinin ocak zammının yüzde 40'a yaklaşabileceği konuşuluyor.
C. FIRAT AYDOĞMUŞMemurlar.Net'i Facebook'tan takip etmek için tıklayınız