Çocuk parkında sabah ortaya çıktı, emniyet ekipleri harekete geçti
Manisa'nın Turgutlu ilçesinde oyun parkında yaşanan olay görenlerin kanını dondurdu. Bir kişi kendini çocuk parkındaki kaydırak demirlerine asarak intihar etti
Kaynak : DHA
Haber Giriş : 30 Aralık 2022 09:11, Son Güncelleme : 30 Aralık 2022 09:44
Olay, Selvilitepe Mahallesi'ndeki Şehit Hakan Uykan Çocuk Parkı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sabah saatlerinde işe gitmek için evlerinden çıkan vatandaşlar, parkta korkunç manzarayla karşılaştı.
Bir kişinin kendini kaydırak demirine asarak intihar ettiğini gören vatandaşlar, durumu emniyet ve sağlık ekiplerine haber verdi.
İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler evli ve 4 çocuk sahibi olduğu öğrenilen 65 yaşındaki Ö.M.'nin kendisini kaydırak demirlerine asarak intihar ettiğini tespit etti.
Olay yerinde yapılan incelemelerin ardından Ö.M.'nin cenazesi önce Turgutlu Devlet Hastanesi morguna ardından da İzmir Adli Tıp Kurumuna gönderildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.Memurlar.Net'i Instagram'dan takip etmek için tıklayınız