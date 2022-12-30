Adana'da FETÖ davasında yargılanan 7 sanıktan 6'sına hapis cezası verildi
Adana'da, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyesi oldukları iddiasıyla yargılanan 7 sanıktan 6'sı, 1 yıl 6 ay 22 gün ile 6 yıl 3 ay arasında değişen hapis cezalarına çarptırıldı.
Adana 11. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuksuz sanıklar M.K, G.Ş, A.K, G.A, S.D, H.Ş. ve F.D. ile avukatları katıldı.
Cumhuriyet savcısı esas hakkındaki mütalaasında, sanıkların Bank Asya hesaplarında örgüt elebaşının talimatı sonrası olağan dışı artış yaşandığını ve örgütsel sohbet toplantılarına katıldıklarını belirtti.
Savcı, "terör örgütü üyeliği" suçundan işlem yapılan "mahrem imamlar" ile görüşme kayıtlarının olduğunu ve FETÖ iltisakları gerekçesiyle kapatılan dernekte üyelikleri bulunduğunu aktardığı sanıkların, "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan cezalandırılmalarına karar verilmesi yönünde görüş sundu.
Sanık M.K, savunmasında, FETÖ üyesi olmadığını iddia ederek, "Örgütsel bir konumum yok, örgüte finansal destekte de bulunmadım. ByLock programını kullanmadım." dedi.
Diğer sanıklar da haklarındaki suçlamaları reddederek beraat talebinde bulundu.
Mahkeme heyeti, "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan M.K'yi 6 yıl 3 ay, etkin pişmanlık hükümleri kapsamında sanık G.Ş, G.A. ve S.D'yi 2 yıl 1'er ay, sanık H.Ş'yi 1 yıl 10 ay 15 gün, A.K'yi 1 yıl 6 ay 22 gün hapis cezasına çarptırdı. F.D'nin ise "delil yetersizliği" gerekçesiyle beraatına karar veren heyet, sanıkların mevcut hallerinin devamına da hükmetti.Memurlar.Net'i Youtube'dan takip etmek için tıklayınız