'Memurlarımıza acilen kira yardımı yapılmalıdır!'

TÜRK BÜRO-SEN Genel Başkanı Türkeş GÜNEY'in yazılı basın açıklaması:

Bilindiği üzere ülkemiz ve tüm dünyanın içinden geçtiği ekonomik koşullar düşünüldüğünde memurlarımıza ek zam ve refah payı uygulaması mutlaka hayata geçirilmelidir.

Geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanımız tarafından asgari ücrete yüzde 54,66 zam yapıldığı açıklanmıştı.

Memurlarımız için imzalanan toplu sözleşme hükmüne göre Ocak 2023'te memurlarımıza maaş artışı olarak %8 + enflasyon farkı verilecektir. Asgari ücretliye yapılan %50'nin üzerinde zam, memurlarımızda da büyük bir beklenti oluşturmuştur.

2022 Aralık ayı itibariyle Hazine ve Maliye Bakanlığı Bütünleşik Kamu Mali Yönetim Bilgi Sistemi'nden aldığımız verilere göre bu sistemden maaş alan 2.700.000 kişiden, 590.003 memur ve 263.462 sözleşmeli çalışan olmak üzere toplamda 853.465 kişinin maaşları 10.000 TL'nin altındadır.

Büyükşehirler ve sahil bandında konut kiraları ortalama 8.000 TL'ye kadar yükselmiştir. Bu şartlar altında memurlarımızın bu şehirlerde yaşaması imkansızdır. Hükümetimiz fahiş kira artışları ile ilgili bir önlem almaz ise yakın gelecekte bu şehirlerimizde çalışacak memur bulamayacağız.

Bu sebeple Türk Büro-Sen olarak, Maaşları 10 Bin TL'nin altında kalan memurlarımız ve kamu görevlilerimiz için ayrı bir düzenleme yapılmasını ve büyükşehirler ve sahil bandında yaşayan memurlarımız başta olmak üzere tüm memurlarımıza kira yardımı verilmesini talep ediyoruz.