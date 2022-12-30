Yunanistan'a kaçarken yakalanan 3 FETÖ şüphelisi tutuklandı
Edirne'de, Yunanistan'a kaçmaya çalışırken yakalanan 3 FETÖ zanlısı tutuklandı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 30 Aralık 2022 11:31, Son Güncelleme : 30 Aralık 2022 11:32
Yunanistan'a kaçmak isterken dün Meriç ilçesi yakınlarındaki birinci derece askeri yasak bölgede yakalanan FETÖ şüphelileri İ.K, S.Ç ve H.Ş'nin jandarmadaki işlemleri tamamlandı.
Edirne Adliyesi'ne sevk edilen zanlılar, savcılıktaki ifadelerinin ardından çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.Memurlar.Net'i Instagram'dan takip etmek için tıklayınız