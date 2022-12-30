Altılı masa, 5 Ocak'ta cumhurbaşkanı adayının seçim beyannamesini görüşecek

- CHP, İYİ Parti, Demokrat Parti, Saadet Partisi, DEVA Partisi ve Gelecek Partisinin yer aldığı altılı masanın genel başkanları, 5 Ocak 2023'teki toplantıda, belirlenecek cumhurbaşkanı adayının seçim beyannamesini görüşecek.

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, "Güçlendirilmiş Parlamenter Sisteme" geçiş sürecinde altılı masa tarafından oluşturulan ortak çalışma grubunun, temel politikalar alanında 9 ana başlık ve 73 alt başlığın yer aldığı çalışması tamamlandı.

Hukuk, adalet ve yargı, kamu yönetimi, şeffaflık, denetim ve yolsuzlukla mücadele, ekonomi, finans ve istihdam, sektörel ve bölgesel konular, bilim ve teknoloji, eğitim ve öğretim, sosyal politikalar, dış politika, güvenlik ve savunma alanlarında altı partinin ortak politikalarının belirlendiği çalışma, cumhurbaşkanı adayının seçim beyannamesi olacak.

Altılı masanın genel başkanları, 5 Ocak 2023'te Gelecek Partisi ev sahipliğinde yapılacak toplantıda çalışmayı masaya yatıracak.

- Hükümet programının iskeletini oluşturacak

Altılı masanın eylem planı olarak değerlendirdiği çalışma aynı zamanda hükümet programının iskeletini oluşturacak. Çalışmada, ilkokullarda çocuklara süt ve yemek verilmesinden tarımda yapılacak çalışmalara, Merkez Bankasının bağımsızlığından KOBİ'lere verilecek kredilere kadar atılacak adımlar yer alıyor.