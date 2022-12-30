Çağrı trafiği 4 kat artan 'Alo 170' çalışanları EYT eğitimine alındı

- Çalışma Hayatı İletişim Merkezi Alo 170 çalışanları, emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) düzenlemesi kapsamında gelen borçlanma, aylık bağlama gibi sorulara verecekleri cevaplar hakkında bilgilendirme eğitimine alındı.

Çalışma hayatıyla ilgili soru, görüş, öneri, ihbar ve şikayetlerin tek noktadan değerlendirilip cevaplanması amacıyla 2010'da kurulan Çalışma Hayatı İletişim Merkezi Alo 170 çalışanları, merak ettikleri sorulara yanıt arayan EYT'liler nedeniyle en yoğun günlerinden birini yaşıyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, EYT'ye ilişkin açıklamaları sonrası bu kapsama giren vatandaşların düzenlemeyle ilgili bilgi sahibi olabilmek için aradığı Alo 170'e dün yaklaşık 200 bin çağrı geldi. Çağrıların yaklaşık yüzde 70'ini EYT düzenlemesine ilişkin sorular oluşturdu.

Günlük ortalama 50 bin çağrının yanıtlandığı Alo 170'te bu sayı EYT'lilerin oluşturduğu yoğunluk nedeniyle 4 katına çıktı.

- "Vatandaşın sizlerden doğru bilgiyi alması bilgi kirliliğini de önleyecek"

EYT düzenlemesi henüz yasalaşmadığı için gelen sorular karşısında genel bilgilendirme yapan Alo 170 çalışanları, belli olan detayları aktarmak ve vatandaşları doğru bilgilendirmeleri amacıyla eğitime alındı.

SGK Emeklilik Hizmetleri Genel Müdürlüğü'ndeki ilk eğitime, Alo 170 merkezinden 20 temsilci katıldı.

Bağımsız ve Hizmet Akdiyle Çalışanlar Emeklilik Daire Başkanı Nevin Özgül, eğitimde yaptığı sunumda, kurum olarak, yoğun bir süreçten geçtiklerini belirterek, borçlanma başta olmak üzere ciddi bir talep artışıyla karşı karşıya olduklarını ifade etti.

Alo 170 çalışanlarının, EYT düzenlemesine ilişkin vatandaşın sorularına doğru yanıt verebilmesi için bu bilgilendirme toplantısını yaptıklarını kaydeden Özgül, "Vatandaşlar telefonla da bilgi almak istiyor. Telefonda verdiğiniz bilgi ne kadar isabetli olursa bizim iş yükümüz de o kadar azalacak. Vatandaşın sizlerden doğru bilgiyi alması bilgi kirliliğini de önleyecektir. O nedenle bu eğitimin önemli olduğunu düşünüyoruz." diye konuştu.

Özgül, vatandaşların sosyal güvenlik merkezlerinde yoğunluk oluşturduklarını anımsatarak, "Bunun önlenmesi için sizlerden e-Devlet'ten başvuru yapmanın özendirilmesi, başvuruların takibinin nasıl yapılacağının anlatılması ve vatandaşın doğru yönlendirilmesini istiyoruz. Vatandaşlarımız, doğru bilgiyi kurumumuzdan ve sizlerden alsın istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Alo 170 çalışanlarının bu konularda bilgilendirilmesi için bir sunum hazırladıklarını belirten Özgül, ilerleyen süreçte daha detaylı eğitimler düzenleyeceklerini aktardı.

- Aylık taleplerinde doldurulması zorunlu alan sayısı azaltıldı

Eğitimde, EYT düzenlemesinin oluşturacağı yoğunluğa karşı vatandaşların daha kolay başvuru yapmalarını sağlamak amacıyla e-Devlet altyapısının hazırlandığı anlatıldı.

Aylık talep başvuruları ekranında doldurulması zorunlu alan sayısının azaltıldığı aktarılan eğitimde, Alo 170 çalışanlarından aylık kazanma koşulları tamamlanmadan talepte bulunulamayacağına ilişkin vatandaşlara bilgi verilmesi istendi.

Ayrıca bu taleplerin, sistemde yoğunluğa ve aylık alma koşullarını gerçekten tamamlayan kişilerin mağdur olmasına yol açtığı belirtildi.