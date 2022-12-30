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Ankara'da EYT'liler bazı SGM'lerde yoğunluğa neden oldu

Dün Sıhhiye SGM'de yaklaşık 5 bin başvuru alınırken Çankaya SGM'de ise yalnızca 600 başvuru yapıldı- SGK yetkilileri, Ankara'daki 23 SGM'de tüm sosyal güvenlik işlemlerinin yaptırılabildiğini belirterek, yoğunluğun az olduğu merkezlerde işlemlerin daha hızlı sonuçlandırıldığını bildirdi

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 30 Aralık 2022 15:10, Son Güncelleme : 30 Aralık 2022 15:03
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Ankara'da EYT'liler bazı SGM'lerde yoğunluğa neden oldu

Emeklilikte yaşa takılanlarla (EYT) ilgili yapılan düzenleme sonrası Ankara'da bazı sosyal güvenlik merkezlerinde aşırı yoğunluk oluşurken bir bölümünde ise sakinlik dikkati çekti.

EYT ilgili yapılan düzenleme sonrası doğum ve askerlik borçlanması ve aylık bağlama başta olmak üzere çeşitli taleplerini dilekçeyle bildirmek isteyen başkentli vatandaşlar, 2 gündür özellikle Sıhhiye Sosyal Güvenlik Merkezinde (SGM) yoğunluk oluşturuyor.

Buna karşın aralık ayının başında Milli Müdafaa Caddesi'nde yeniden hizmet vermeye başlayan Çankaya SGM'de ise sakinlik yaşanıyor.

Sosyal güvenlikle ilgili her türlü işlem, tüm SGM'lerden yapılabilirken iki merkez arasındaki yoğunluk farkı alınan başvuru sayılarına da yansıdı.

Dün Sıhhiye SGM'de yaklaşık 5 bin başvuru alınırken Çankaya SGM'ye yalnızca 600 başvuru yapıldı.

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) yetkilileri, Ankara'daki 23 SGM'de tüm işlemlerin yapılabildiğini belirterek, işlemlerini daha hızlı tamamlayabilmeleri için vatandaşları yoğunluğun daha az olduğu SGM'lere yönlendirdi.

- e-Devlet'ten başvuru yapanlar SGM'ye de geldi

Öte yandan, SGM'ye gelen vatandaşların büyük çoğunluğunu, e-Devlet'ten başvuru yapıp bunu teyit etmek isteyenlerin oluşturduğu belirtildi.

e-Devlet'ten yapılan işlem sonucu başvurunun tamamlandığına dair ifadenin görüldüğünü aktaran SGK yetkilileri, daha sonra ilgili SGK personeli tarafından işleme konulmak üzere çekilen bu talebin e-Devlet ekranında görülmediğini, bu durumun vatandaşlar tarafından "Başvurum kabul edilmedi" olarak algılanmaması gerektiğini bildirdi.

SGK yetkilileri, ayrıca e-Devlet'ten aynı başvuruyu birden fazla kez yapanların sistemde yoğunluğa neden olduğunu dile getirerek, birden fazla başvuruya gerek olmadığını ifade etti.

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