İzmir'de cinsel içerikli görüntülerle şantaj suçlamasına tutuklama
İzmir'de, cinsel içerikli fotoğraf ve videolarına ulaştığı kişilere şantaj yaptığı iddia edilen şüpheli, cezaevine gönderildi.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 30 Aralık 2022 14:42, Son Güncelleme : 30 Aralık 2022 14:43
İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, üyelikle girilebilen bazı sosyal medya sitelerinde paylaşılan cinsel içerikli fotoğraf ve videoları kaydedip şantaj amaçlı kullandığı iddiasıyla dün gözaltına alınan B.A'nın emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Adliyeye sevk edilen zanlı, nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
Görüntülerine ulaştığı kişilerden "yardım" adı altında para istediği, verilmemesi durumunda sosyal medyadan paylaşacağını söyleyerek şantaj yaptığı belirlenen B.A, dün düzenlenen operasyonla yakalanmış, evinde suçtan elde edildiği tahmin edilen yaklaşık 500 bin lira değerinde altın ele geçirilmişti.Memurlar.Net'i Youtube'dan takip etmek için tıklayınız