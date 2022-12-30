TBMM yeni yıla yoğun bir mesaiyle başlayacak

TBMM, 1 haftalık aranın ardından 3 Ocak 2023'te yasama faaliyetlerine başlayacak.

Yeni yılda Genel Kurul'un ilk gündem maddesi, çocuk istismarına ilişkin araştırma komisyonu kurulması olacak.

AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin ile AK Parti milletvekillerinin imzasıyla hazırlanan araştırma önergesi, CHP, MHP, İYİ Parti ve HDP'nin aynı konudaki önergeleri ile birleştirilerek görüşülecek ve araştırma komisyonu kurulacak. Komisyon 17 üyeden oluşacak ve 3 ay süre ile çalışacak. Bu kapsamda hazırlanacak rapor, Genel Kurul'da gündeme gelecek.

Sözleşmeli personelin kadroya alınması

Meclis yeni yılda önemli yasal düzenlemeler için de yoğun bir mesai yapacak. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından hazırlanan, sözleşmeli personelin kadroya alınmasına ilişkin yaklaşık 10 maddeden oluşan taslak metne AK Parti grubu tarafından son şekli verilecek.

Taslak metnin önümüzdeki hafta tamamlanarak teklif haline getirilmesi planlanıyor.

EYT ile ilgili hazırlanan taslak önümüzdeki hafta Meclis'te

EYT ile ilgili Bakanlık tarafından hazırlanan taslak metnin de önümüzdeki hafta Meclis'e gelmesi bekleniyor. Düzenlemenin son şekli verildikten sonra yine ocak ayının ilk günlerinde Meclis Başkanlığı'na sunulması planlanıyor.

Yargı paketi ocak ayı ortalarında Meclis'e gönderilecek

Adalet Bakanlığı tarafından çalışmaları devam eden 7'nci yargı paketi de yeni yılın yasal düzenlemeleri arasında yer alıyor.

Yargı paketinin ocak ayı ortalarında Meclis'e gönderilmesi bekleniyor. Yine AK Parti'nin Meclis Başkanlığı'na sunduğu başörtü düzenlemesine ilişkin anayasa değişikliği teklifi de yeni yılın önemli düzenlemeleri arasında yer alıyor.