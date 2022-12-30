'Yanlış namaz kıldırdın' kavgasında 1 tutuklama

Olay, 13 Kasım Pazartesi günü akşam namazının ardından Zübeyde Hanım Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Hz. Ali Camii'nin hocası İbrahim Sürün, kızının düğünü için izin aldı. Camii cematinden olan Ali Turan İbrahim Sürün'ün izinli olduğu sürede gönüllü olarak camiide müezzinlik yapmaya başladı. Turan ile akşam namazı kılmak için camiye gelen Faik Uygun arasında 'Yanlış namaz kıldırdı' iddiasıyla tartışma çıktı. Namaz sonrası Faik Uygun sokak başında Ali Turan'ı bekledi. Turan geldiği sırada ikili arasında tartışma devam etti.

77 yaşındaki Turan, yanında bulunan meyve bıçağıyla Faik Uygun'u karnından ve göğsünden bıçakladı. Yaralanan Uygun hastaneye kaldırıldı. Turan ise olay sonrası evine gitti. İhbar üzerine çalışma başlatan polis, Ali Turan'ı evinde gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Ali Turan çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Faik Uygun'un ise tedavisinin ardından taburcu olduğu öğrenildi

"NASIL YAPTI HALEN ANLAMIŞ DEĞİLİZ"

Görgü tanığı Yılmaz Arslan, "Ali ağabey bu camide müezzinlik yapıyordu. Bazı kişiler 'sen müezzinlik yapma' dedi. Yaparsın, yapamazsın diyerek tartışma yaşıyorlar. O arada elim olay meydana geldi. Gönüllü müezzinlik yapıyordu. Diyanete bağlı değildi. Üzüldük şahsen keşke olmasaydı onu yapacak bir insanda değil. Nasıl yaptı halen anlamış değiliz" dedi.

"NAMAZI YANLIŞ KILDI İDDİASI DOĞRU DEĞİL "

Camiye sık sık geldiğini söyleyen Hayrettin Alkış, "Kavga etmişler. İkisi de cami cemaatindendi. Ali ağabey bizim müezzindi bazen hoca olmayınca o namazları kıldırıyordu. Bıçaklanan kişi de cami cemaatindendi. Namazı yanlış kıldı iddiası doğru değil. Ben kendim de peşinde defalarca namaz kıldım. Hoca olmayınca o kıldırıyordu. Hoca kızının düğünü olduğu için izin almıştı" dedi.