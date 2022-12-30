İki ildeki 17 hazır beton üreticisine rekabet soruşturması açıldı

Rekabet Kurumunun internet sitesinde yer alan duyuruya göre Kurul, Ankara ve Kırıkkale illerinde faaliyet gösteren hazır betin üreticilerinin Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'u ihlal edip etmediğinin tespiti amacıyla Ankara'da faaliyet gösteren 15 ve Kırıkkale'de faaliyet gösteren 2 firma hakkında soruşturma açtı.

Hakkında soruşturma açılan ve Ankara'da faaliyet gösteren üreticiler şöyle sıralandı:

"Baştaş Hazır Beton Sanayi ve Ticaret AŞ, Birlik Hazır Beton ve Yapı AŞ, Güven Grup Hazır Beton Hafriyat İnşaat Madencilik Petrol Nakliyat Ticaret Limited Şirketi, Efaş Beton İnşaat Malzemeleri Nakliye Emlak Reklamcılık Kırtasiye Turizm ve Ticaret Limited Şirketi, Kolsan İnşaat Otomotiv Sanayi ve Ticaret AŞ, Limak Çimento Sanayi ve Ticaret AŞ, Limmer Beton İnşaat Sanayi ve Ticaret AŞ, Oyak Beton Sanayi ve Ticaret AŞ, Ozan Hazır Beton İnşaat Madencilik Nakliye Petrol Otomotiv Kuyumculuk Ticaret AŞ, Polat Hazır Beton ve Beton Prefabrik Yapı Elemanları Sanayi ve Ticaret AŞ, SY Ankara Hazır Beton İnşaat Nakliyat Turizm Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi, Şerbetci İnşaat Malzemeleri Sanayi ve Ticaret AŞ, Uğural İnşaat Turizm Petrol Sanayi ve Ticaret AŞ, Yiğit Hazır Beton Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi ve Zirve Gurup Hazır Beton İnşaat Petrol Madencilik Nakliyat Sanayi ve Ticaret AŞ."

Kırıkkale'de faaliyet gösteren ve hakkında soruşturma açılan üreticiler ise Ar-Kar Nakliye Hazır Beton İnşaat Sanayi Ticaret Limited Şirketi ve Ezn Maden İmalat İnşaat Limited Şirketi oldu.

Rekabet Kurulu tarafından alınan soruşturma kararları, hakkında soruşturma açılan teşebbüslerin ya da teşebbüs birliklerinin Kanun'u ihlal ettiği ve ceza yaptırımı ile karşı karşıya kaldıkları veya kalacakları anlamına gelmiyor.