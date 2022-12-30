ABD'li film yapımcısını 3 milyon dolar dolandıran 5 şüpheli tutuklandı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Amerikalı film yapımcısı L.E. isimli kadının dolandırıldığı bilgisi üzerine yaptığı çalışmada, olayla bağlantıları tespit edilen 5 şüpheliyi gözaltına aldı.

Daha önce yakalanan 4 kişiyle birlikte emniyetteki işlemleri tamamlanan 9 şüpheli, adliyeye sevk edildi.

Şüphelilerden, kendisini "Alex Quin" olarak tanıtan C.A.E'nin de aralarında bulunduğu 5'i tutuklandı. 2'si adli kontrol şartıyla olmak üzere 4 şüpheli ise serbest bırakıldı.

L.E'nin, sosyal medya platformundan iletişime geçtiği ve kendisini Türkiye'de yaşayan ABD vatandaşı olarak tanıtan Alex Quin'le yaklaşık 3 ay yatırım konusunda görüşmeler yaptığı, bu şekilde güven sağlayan şüphelinin verdiği hesaplara ve kripto para cüzdan adreslerine 3 milyon dolar gönderdiği belirlenmiş, parasını geri alamayan mağdurun Türkiye'ye gelerek şikayette bulunmasının ardından ekiplerce yapılan saha çalışmaları ve analizler sonucu 4 şüpheli yakalanmıştı.

Bu kişilerin adreslerindeki aramalarda bir miktar para ile çok sayıda dijital materyal ele geçirilmişti.