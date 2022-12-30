Gümrük memurunu tokatlayan Bölge Müdürü görevden alındı
Gürbulak Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdür Vekili Osman Erdoğan idari tahkikat sonucu görevden alındı.
Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 30 Aralık 2022 21:07, Son Güncelleme : 30 Aralık 2022 21:14
Gürbulak Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdür Vekili Osman Erdoğan idari tahkikat sonucu görevden alındı.
Ticaret Bakanlığı, Gürbulak Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdür Vekili Osman Erdoğan'ın idari tahkikat sonucu görevden alındığını duyurdu.Gümrük memurunu tokatlayan bölge müdürüne inceleme Memurlar.Net'i Twitter'dan takip etmek için tıklayınız