EPDK Başkanından CHP'nin İGDAŞ ile ilgili iddialarına 'istifa' resti

EPDK Başkanı Mustafa Yılmaz, canlı yayına bağlanıp CHP Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun'un İGDAŞ ile iglili iddialarına cevap verdi.



YILMAZ'DAN İSTİFA RESTİ!

TV100'de iddialar sonrası canlı yayına bağlanan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) Başkanı Mustafa Yılmaz "Biz şu ana kadar 72 ilimizin tarifesini yapmak. En son il olarak da İstanbul'un İGDAŞ'ın tarifesini yaptık. Bizim İGDAŞ'ın kendi bütçesini kısarak yapmış olduğumuz bir tarife söz konusu değildir. Bizim tarife metodolojimiz bütün iller için aynı. Ben yaptığım işlemden dolayı her zaman hesap vermeye açığım. Bizim kararlarımız hem Danıştay hem de Sayıştay denetimine tabii. Eğer İGDAŞ'a ayrı bir uygulama olmuşsa ben hemen pazartesi istifa ederim. İGDAŞ yetkililerine en son 2 kere randevu verdim, son 2 randevuya da arkadaşlar gelmedi. Ben arkadaşlara 'İGDAŞ'ın işletme giderleriyle ilgili herhangi bir kesintiye gitmeden istemiş oldukları işletme giderini verelim' dedik ve verdik. Ben Mustafa Yılmaz olarak her zaman almış olduğum kararların arkasındayım.'' ifadelerini kulandı.