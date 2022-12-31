31 Aralık 2022'den önemli gündem başlıkları
31 Aralık 2022'den önemli gündem başlıkları.
YASAMA YÜRÜTME SİYASET
1- Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yeni yıla Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesinde sağlık çalışanlarıyla birlikte girecek, yeni yılın ilk bebeklerinin ailelerini tebrik edecek.
(İstanbul/23.45)
2- AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, TÜGVA İhtisas Akademisi Programı'na katılacak.
(İstanbul/13.30)
EKONOMİ FİNANS
1- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, 2023 yılını Başakşehir-Kayaşehir metro hattı çalışanlarıyla beraber karşılayacak.
(İstanbul/23.00)
DÜNYA DİPLOMASİ
1- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, yarın devlet başkanlığı görevini devralacak Luiz Inacio Lula da Silva'nın yemin törenine katılmak üzere gittiği Brezilya'da, çeşitli temaslarda bulunacak.
(Brazilya)
SPOR
1- Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 13. haftasına AYOS Konyaspor Basketbol-Galatasaray Nef, Bahçeşehir Koleji-Pınar Karşıyaka, Darüşşafaka-TOFAŞ ve Anadolu Efes-Gaziantep Basketbol maçlarıyla devam edilecek.
(Konya/13.00/İstanbul/13.00/15.30/15.30)
2- ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde 13. haftası ve sezonun ilk devresi Çankaya Üniversitesi-Melikgazi Kayseri Basketbol, Antalya Toroslar Basketbol-ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi maçlarıyla tamamlanacak.
(Ankara/13.00/Antalya/14.00)Memurlar.Net'i Youtube'dan takip etmek için tıklayınız