Büyükelçi atama kararı yayımlandı
Büyükelçi atama kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.
ATAMA KARARLARI
Sayıştay Savcılığına, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince Recep ÇEVİK atanmıştır.
Kişisel Verileri Koruma Kurulu Üyeliğine, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun 21 inci maddesi ile 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2, 3 ve 7 nci maddeleri gereğince Faruk BİLİR seçilmiştir.
Kişisel Verileri Koruma Kurulu Üyeliğine, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun 21 inci maddesi ile 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2, 3 ve 7 nci maddeleri gereğince Şaban BABA seçilmiştir.
3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2, 3 ve 4 üncü maddeleri gereğince;
- Brezilya Federatif Cumhuriyeti Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçisi Murat Yavuz ATEŞ,
- Somali Federal Cumhuriyeti Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçisi Mehmet YILMAZ,
- Vatikan Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçisi Lütfullah GÖKTAŞ,
- Tacikistan Cumhuriyeti Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçisi Emre Zeki KARAGÖL, merkeze alınmış, .
- Brezilya Federatif Cumhuriyeti Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliğine Halil İbrahim AKÇA,
- Somali Federal Cumhuriyeti Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliğine İbrahim Mete YAĞLI,
- Vatikan Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliğine, Stratejik Araştırmalar Merkezi Başkanı Ufuk ULUTAŞ,
- Tacikistan Cumhuriyeti Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti . Büyükelçiliğine, Yurtdışı Tanıtım Genel Müdür Yardımcısı Umut ACAR, atanmıştır.
30 Aralık 2022
3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2, 3 ve 4 üncü maddeleri gereğince;
- Karadağ Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçisi Songül OZAN,
- Hollanda Krallığı Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçisi Şaban DİŞLİ,
- Romanya Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçisi Füsun ARAMAZ,
- Fildişi Sahili Cumhuriyeti Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçisi Havva Yonca GÜNDÜZ ÖZÇERİ,
- Bangladeş Halk Cumhuriyeti Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçisi Mustafa Osman TURAN,
merkeze alınmış,
- Karadağ Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliğine, Denizcilik, Havacılık ve Hudut Genel Müdür Yardımcısı Barış KALKAVAN,
- Hollanda Krallığı Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliğine, İkili Siyasi İşler Genel Müdürü Selçuk ÜNAL,
- Romanya Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliğine, Kuzey Avrupa Genel Müdür Yardımcısı Özgür Kıvanç ALT AN,
- Fildişi Sahili Cumhuriyeti Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliğine, Batı Afrika Genel Müdür Yardımcısı Deniz ERDOĞAN BARIM,
- Bangladeş Halk Cumhuriyeti Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliğine. Amerika Genel Müdür Yardımcısı Ramis ŞEN, atanmıştır.
30 Aralık 2022
Recep Tayyip ERDOĞAN
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