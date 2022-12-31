AYM, HDP'nin mal varlığını dondurmayı görüşecek

Anayasa Mahkemesini 2023 yılının ilk ayında yoğun bir mesai bekliyor. Görev süresi Şubat 2023'te dolacak olan Anayasa Mahkemesi Başkanı Zühtü Arslan'ın yerine yeni bir başkan seçecek olan Yüksek Mahkeme heyeti ayrıca HDP'nin kapatılması talebiyle açılan davada Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Bekir Şahin'i hem sözlü hem de yazılı olarak dinleyecek. Heyetin, başsavcılığın HDP'nin mal varlığının dondurulmasıyla ilgili talebini karara bağlaması bekleniyor.

Yılın ilk ayında HDP için toplanacak olan Anayasa Mahkemesi heyeti, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığından siyasi partinin malvarlığının dondurulması talebini değerlendirebilmek için terör örgütüyle bağlantısını içeren ilgili belgeleri göndermesini istedi.

YEŞİM ERASLAN