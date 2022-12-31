Komşu anlaşmazlığına zorunlu ara buluculuk
Yeni yılda TBMM'ye sunulması planlanan yeni yargı paketi ile komşu kavgalarında da zorunlu ara bulucu dönemi başlıyor. Uyuşturucudan ceza alanlara rehabilitasyon zorunlu olacak. Göçmen kaçakçılığının cezası artacak.
Haber Giriş : 31 Aralık 2022 08:55, Son Güncelleme : 31 Aralık 2022 08:07
Adalet Bakanlığı ve AK Parti'nin hukukçu milletvekillerinin hazırladığı, yargı alanında bazı yeni düzenlemeleri içeren taslakta sona gelindi. Yeni yılda TBMM'ye sunulması planlanan yeni yargı paketi ile kira uyuşmazlıkları ve komşular arasındaki uyuşmazlıklarda, dava konusu yapılmadan önce ara bulucuya gidilmesi zorunlu hale getirilecek. Bu kapsamda ev sahibi ve kiracı arasındaki, tahliye talebi, kira tespiti, ihtilafı kiralar konusunda tarafların dava açmadan önce ara bulucuya gitmesi zorunlu olacak. Apartman yönetimindeki ihtilaflar, ortak alanların kullanımı, yönetimin aldığı kararların yanı sıra aidat konusundaki uyuşmazlıklarda da ara buluculuk mecburi hale gelecek.
YÜCEL KAYAOĞLUMemurlar.Net'i Instagram'dan takip etmek için tıklayınız