Orman Genel Müdürlüğü 109 sözleşmeli personel alacak

OGM'nin Resmi Gazete'de yayımlanan ilanına göre, söz konusu personel merkez ve taşra teşkilatında görev yapacak.

Bu kapsamda, mühendis, avukat, tekniker, büro personeli, destek personeli (şoför) ile koruma ve güvenlik görevlisi alımı gerçekleştirilecek.

Alımlar, sözlü ya da yazılı sınav yapılmadan, ilanda belirtilen şartları karşılamaları şartıyla 2022 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) (B) puan sıralaması esas alınarak olacak.

Adaylar, 5-13 Ocak döneminde e-Devlet ve Kariyer Kapısı "https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr" adresi üzerinden e-Devlet şifreleriyle başvuru yapabilecek. Başvuru işlemleri 13 Ocak günü saat 23.59'a kadar devam edecek.

Başvurular, iller ve pozisyon bazında adayın tercihine göre yapılacak. 109 personelin yerleştirme işlemi, her ilde KPSS puanı en yüksek adaydan başlamak üzere puan sıralamasına göre yapılacak.

Adaylar, yerleştirme sonuçlarını Kariyer Kapısı ile OGM'nin "www.ogm.gov.tr" üzerinden öğrenebilecek.

ÇEVRE BAKANLIĞI 383 PERSONEL ALIMI YAPACAK

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, merkez ve taşra teşkilatlarında görevlendirilmek üzere 383 personel alımı yapacak.

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yer alan ilana göre, Bakanlığın merkez teşkilatına 25 müfettiş yardımcısı, 74 çevre ve şehircilik uzman yardımcısı, 14 coğrafi bilgi sistemleri uzman yardımcısı alımı yapılacak. Taşra teşkilatına 220 milli emlak uzman yardımcısı, 30 milli emlak denetmen yardımcısı alınacak. İklim Değişikliği Başkanlığına ise 20 iklim değişikliği uzman yardımcısı alımı yapılacak.

Alımlar, iki aşamalı olmak üzere yazılı ve sözlü sınavla yapılacak.

Başvurular Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının internet sayfası veya e-Devlet (Kariyer Kapısı) üzerinden elektronik ortamda yapılacak.

Atama yapılacak kadrolara ilişkin öğrenim dallarına göre KPSS puan türleri, asgari taban puan sıralamasına göre kaç adayın davet edileceği, yarışma sınavına katılacak adaylarda aranan genel ve özel şartlar, müracaat tarihi, yeri, şekli ve istenecek belgeler, yarışma sınavının yeri, şekli, tarihi, sınav konuları ile ağırlık puanları ve diğer hususlar Bakanlığın internet sitesinde daha sonra yayınlanacak.