Malatya'da silahlı kavgada 2 kişi öldü
Malatya'da meydana gelen silahlı kavgada 2 kişi hayatını kaybetti, 1 şüpheli gözaltına alındı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 31 Aralık 2022 10:21, Son Güncelleme : 31 Aralık 2022 10:22
Yeşilyurt ilçesine bağlı Çavuşoğlu Mahallesi'ndeki Küçük Sanayi Sitesi'nde Ahmet Şahin (21), Kemal Aksüt (23) ile M.T. (21) arasında çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü.
Silahla ateş açılması sonucu yaralanan Ahmet Şahin ile Kemal Aksüt, 112 Acil Servis ekiplerince hastanelere kaldırıldı. Yaralılar, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Olay yerinden kaçan M.T, polis ekiplerince yakalandı.Memurlar.Net'i Instagram'dan takip etmek için tıklayınız