İhtiyaç sahiplerine yardım 85 milyar lirayı buldu

- Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından eğitimden sağlığa, barınmadan gıdaya kadar çeşitli alanlarda hayata geçirilen sosyal yardımlar kapsamında, ihtiyaç sahiplerine 85 milyar lira destek verildi.

Bakanlığın, Sosyal ve Ekonomik Destek (SED), Şehit Yakınları ve Gazilere Yönelik Yardımlar, Doğal Gaz Tüketim Desteği, yaşlı ve engelli aylığı gibi 50 kalemde sosyal yardım programı bulunuyor.

Bu yıl içinde 11 yeni yardım programını uygulamaya başlayan Bakanlık, bunlar arasında daha önce hayata geçirilen vefa programı ve aşevi uygulaması gibi 3 programı ise günün şartlarına ve vatandaşların ihtiyaçlarına göre güncelleyerek yeniden uyguladı.

- Çocuklar için 3,5 milyar lira destek verildi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan yeni sosyal yardım paketi kapsamında, Türkiye Aile Destek Programının destek tutarı 25 milyar lira ilaveyle 40 milyar liraya yükseldi.

Şu ana kadar uygulanan bütçesi en geniş ve kapsayıcı program olma özelliği taşıyan Türkiye Aile Destek Programı'nda yılbaşı hediyesi olarak müjdelenen 3,6 milyar liralık yardım, 29 Aralık perşembe günü hesaplara yatırıldı.

Ocak ayından bugüne yaklaşık 82 milyar lirayı bulan yardımların tutarı, Türkiye Aile Destek Programı yardımıyla 85 milyar liraya ulaştı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca söz konusu program içinde uygulanan "Çocuk Destek Bileşeni" ile de çocuklara özel yardımlar yapılıyor. Bu programdan faydalanan yaklaşık 5,6 milyon çocuğa yıl sonu itibarıyla 3,5 milyar lira destek verildi.

Öte yandan çocuklara yönelik şartlı eğitim yardımı, okula devam ettikleri sürece özellikle annelere verilen destek programları ve kırtasiye yardımları gibi birçok farklı kalemde destekler de bulunuyor. Bu kapsamda Bakanlık, çocuklarla ilgili programların başlangıcından bugüne yaklaşık 42 milyar lira yardımda bulundu.

- Doğal gaz desteğinde ödemeler şubat ayında yapılacak

Bakanlık, 3294 sayılı Kanun kapsamında olan veya dönemsel ihtiyaç sahibi olup temel ihtiyaçlarını karşılayamayacak durumda olduğu Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarınca belirlenen hanelere doğal gaz desteğinde bulunuyor.

Bu yılın son 3 ve yeni yılın ilk 3 ayı olmak üzere 6 aylık zaman dilimde ödenen doğal gaz desteği kapsamında, yılın son 3 ayı için planlanan ödemeler ihtiyaç sahiplerinin hesaplarına yatırıldı.

Bir sonraki doğal gaz ödemesi ise şubat ayı içinde hesaplara yatırılacak.