Ronaldo yıllık maaşı en yüksek sporcu olacak

Yılın futbolcusuna verilen ödüllerden Altın Top'u (Ballon d'Or) 5, FIFA En İyi'yi ise 2 kez kazanan Ronaldo, kariyerindeki başarılarından sonra 37 yaşında gerçekleştirdiği transferle de spor tarihine geçti.

Al Nassr Kulübünün, UEFA Şampiyonlar Ligi kupasını 5 defa kaldıran ve 140 golle turnuva tarihinin en skoreri olan Portekizli futbolcu ile 2,5 sezon için 500 milyon euro (yaklaşık 535 milyon dolar) karşılığında anlaştığı basına yansıdı.

Reklam anlaşmalarıyla beraber yılda 214 milyon dolar alacak Ronaldo böylece 2017'nin kasım ayında Barcelona ile yaptığı sözleşmeyle sezon başına 168,5 milyon dolar kazanan Arjantinli futbolcu Lionel Messi'ye ait rekoru kırdı.

İspanyol El Mundo gazetesi, Barcelona'nın, Messi'nin kontratını 555 milyon 237 bin 619 euro (dönemin kuruyla 674 milyon dolar) karşılığında 4 yıl için uzattığını ortaya çıkarmıştı.