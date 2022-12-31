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ÖSYM'nin 2022'de düzenlediği sınavlara 11 milyon 436 bin 972 aday katıldı

ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy:- "Sınavlarda toplam 213 test, testlerde toplam 10 bin 796 soru kullanıldı. Sınavlarda toplam 2 milyon 114 bin 905 görevli yer aldı"- "Dijital Dönüşüm Yol Haritası ile gelecek yılların sınav süreçlerini daha izlenebilir, şeffaf ve güvenli kılmak için yol haritamızı oluşturduk. Kalite yönetim sistemleri ve yeni başlattığımız Dijital Dönüşü Projesi ile beraber her bir bireyimizin performansını ölçecek şekilde sistemleri dijitalleştireceğiz"

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 31 Aralık 2022 13:15, Son Güncelleme : 31 Aralık 2022 12:41
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ÖSYM'nin 2022'de düzenlediği sınavlara 11 milyon 436 bin 972 aday katıldı

- Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy, 2022'de düzenlenen 53 sınava 11 milyon 436 bin 972 adayın katıldığını bildirdi.

Ersoy, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 2022'de takvimlerinde yer alan 53 sınavın düzenlendiğini belirterek, şu bilgileri verdi:

"Bu sınavlarda toplam 213 test, testlerde toplam 10 bin 796 soru kullanıldı. Soruların oluşturulması ve bilimsel denetim sürecinde 1978 akademisyen görev aldı. Sınav sorularının hazırlanması, baskısı, bölgelere, ilçelere kadar gönderilmesi, sınavın uygulanması, sınavdan sonra kitapçıkların toplanması, merkeze ulaştırılması, cevap anahtarlarının okunması ve açıklanması süreçleri, en ufak aksaklık oluşmaması için büyük titizlikle gerçekleştirildi."

- KPSS süreci

ÖSYM Başkanı Ersoy, KPSS sürecine ilişkin ise "18 Eylül'de başlayan KPSS süreci, 27 Kasım'da KPSS Din Hizmetleri Alan Bilgisi (DHBT) Sınavı'nın yapılmasıyla son buldu. Bu süreçte 4 milyon 368 bin 166 aday kamu personeli seçme sınavlarına katıldı. Bu sınavların sorunsuz olarak gerçekleşmesi için yoğun bir çaba gösterdik. Bundan sonraki süreçleri de sağlıklı bir şekilde yürütmeye devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

- En fazla sınav görevlisi 2022-YKS'de görev yaptı

Başkan Ersoy, 2022 sınavlarında toplam 727 bin 61 salon başkanı, 659 bin 956 gözetmen, 43 bin 788 bina sınav sorumlusu, 36 bin 806 bina cihaz (kamera) görevlisi ile 36 bin 922 engelli salon görevlisinin (okuyucu, işaretleyici) görev yaptığını bildirdi.

Bu sınavlarda toplam 22 bin 150 şehir içi ve şehirler arası nakil görevlisi ile 4 bin 994 sınav evrakı koruma görevlisinin yer aldığını bildiren Ersoy, ayrıca 5 bin 995 nüfus müdürlüğü görevlisi, 189 bin 286 emniyet görevlisi, 7 bin 571 cezaevi öğretmeni ve cezaevi görevlisinin yer aldığını belirterek, "Yedek görevliler, eş sınav görevlilerimizle birlikte 2022 yılı sınavlarda toplam 2 milyon 114 bin 905 kişi görev almış oldu." bilgisini paylaştı.

Yıl boyunca uygulanan sınavlarda görev alan çalışma arkadaşlarına ve kamu personeline emekleri için teşekkür eden Ersoy, "En fazla sınav görevlisinin yer aldığı sınav, toplam 859 bin 287 kişinin görev yaptığı Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) oldu. 2022 yılı sınav uygulamalarında 45 bin 428 sınav binası, 760 bin 751 sınav salonu kullanıldı. Bu sınavlarda toplam 14 milyon 674 bin 540 kırtasiye seti dağıtıldı. 560 bin 769 saate entegre kamera kullanıldı." ifadelerini kullandı.

- "Engelli adaylara gerektiğinde bulundukları yerde hizmet veriyoruz"

Ersoy, engellerinden bağımsız olarak her adayın barındırdığı bilgi ve becerilerin ölçülebilmesini önemli bir amaç olarak kabul ettiklerini söyledi.

Adayların engel durumlarına göre nasıl bir desteğe ihtiyaç duyduklarını ve sınav sırasında bunun hangi araçlarla sağlanacağını belirlediklerini anlatan Ersoy, şöyle devam etti:

"Engeli, sağlık sorunu ve özel durumu bulunan adaylara gerektiğinde bulundukları yerde hizmet veriyoruz. Türkiye'nin her yerine, sınavların engelliler için belirlenen kurallara uygun olarak yürütülüp yürütülmediğini kontrol etmek için merkezden ÖSYM engelli temsilcileri gönderiyoruz. 2022'de Başkanlığımız tarafından yapılan sınavlara 120 bin 443 engelli, sağlık sorunu veya özel durumu bulunan aday başvurmuştur.

ÖSYM sınavlarına başvuruda bulunan şehitlerimizin ve gazilerimizin eş ve çocukları ile gazilerimizin kendilerinden sınav ücreti, başvuru hizmet ücreti ve yerleştirme ücreti alınmamaktadır. Bu kapsamda 2022 yılında 52 bin 299 kişi bu hizmetten faydalanmıştır."

Elektronik ortamda bu yıl ilk kez düzenlenen e-YÖKDİL'e 4 bin 200 adayın katıldığını aktaran Ersoy, "2022 e-YÖKDİL, İngilizce dilinde fen bilimleri, sağlık bilimleri ile sosyal bilimler alanlarında, 14 Mayıs tarihinde, Ankara, İstanbul, İzmir ve Adana'daki e-Sınav merkezlerinde uygulandı. Ankara, İstanbul, İzmir ve Adana e-Sınav merkezlerinde, 2022 yılında 13 adet Elektronik Yabancı Dil Sınavı (e-YDS) gerçekleştirildi. 10 farklı dilde düzenlenen e-YDS ile e-YÖKDİL'e toplam 39 bin 30 aday katıldı." bilgisini verdi.

- TR-YÖS 29 Ocak 2023'te uygulanacak

Başkan Ersoy, "ÖSYM olarak, 2022'de uyguladığımız sınavlara 11 milyondan fazla aday katıldı. Adayların ihtiyaçları doğrultusunda sınav çeşitliliğini ve kapsamını genişletiyoruz. Bu bağlamda 2023'te 13 yıl aradan sonra Türkiye Yurtdışından Öğrenci Kabul Sınavı'nı (TR-YÖS), yurt içinde 17 ilde, yurt dışında KKTC dahil 9 ülkede, toplamda 27 sınav merkezinde 29 Ocak tarihinde uygulayacağız." dedi.

- Gelecek yılların yol haritasını oluşturduk

ÖSYM Başkanı Ersoy, ÖSYM Başkanlığının hedeflerine ilişkin yaptığı değerlendirmede ise şunları söyledi:

"Hem bugün hem de gelecekte daha yaşanabilir bir dünyaya sahip olmak, çevre koruma bilincinin kurumumuz bünyesinde gelişmesine katkı sağlamak adına, vakit kaybetmeden sıfır atık konusunda harekete geçtik. Çalışanlarımızın 'duyarlı tüketici' duygusuna sahip olmasının sağlanmasında gerekli eğitimleri vererek temel seviye, platin seviye ve altın seviye sıfır atık belgesini ÖSYM'ye kazandırmayı hedeflemekteyiz.

Ayrıca Dijital Dönüşüm Yol Haritası ile gelecek yılların sınav süreçlerini daha izlenebilir, şeffaf ve güvenli kılmak için yol haritamızı oluşturduk. Taşıdığımız misyonun öneminin farkındayız. Bu doğrultuda iç ve dış paydaşlarımızla iş birliğimizi güçlendiriyoruz. Kalite yönetim sistemleri ve yeni başlattığımız Dijital Dönüşü Projesi ile beraber her bir bireyimizin performansını ölçecek şekilde sistemleri dijitalleştireceğiz. 50'nci yılında ÖSYM'yi var olduğu konumdan daha yukarıya taşıyacağız."

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