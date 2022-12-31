FETÖ hükümlüsü annenin hasta çocuğuyla görüştürülmediği iddiasına yalanlama

Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğünden, Sakarya'da FETÖ üyesi olduğu için hüküm giyerek cezaevinde bulunan annenin, hasta çocuğuyla görüştürülmediği iddiasının doğru olmadığı bildirildi.

Genel Müdürlük, bazı basın yayın kuruluşlarında yayınlanan, "Kanser hastası Y.K. bu zor günlerinde tutuklu olan annesi ile beraber değil ve annesini özlüyor." başlıklı haberlere ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, yapılan incelemeler neticesinde Sakarya 1 No'lu L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda "Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma-FETÖ/PDY" suçundan barındırılan hükümlü Gülten Sayın'ın, çocuğunun "Ewıng Sarkom" tanısı ile tedavi gördüğü ve 30 Aralık 2022'de çocuğunu ziyaret edebilmek için mazeret izni talebinde bulunduğu belirtildi.

Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığının hükmü uyarınca 30 Aralık 2022'de hükümlünün çocuğu ile hastanede görüş yaptırılmasının uygun görüldüğü aktarılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Hükümlü Gülten Sayın'ın İstanbul'a naklinin yapıldığı ve İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi'nde bulunan çocuğuyla görüşmesinin gerçekleştirildiği anlaşılmıştır. Ceza infaz kurumlarımızda barındırılan hükümlü ve tutukluların ziyaret ve görüş hakları karşısında son derece titiz davranılmakta, modern infaz anlayışı içerisinde ve insan haklarına saygılı biçimde iş ve işlemler yürütülmektedir."