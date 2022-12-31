Gaziantep'te firari FETÖ hükümlüsü yakalandı
Gaziantep'te, FETÖ üyesi olduğu gerekçesiyle kesinleşmiş 6 yıl 3 ay hapis cezası bulunan firari yakalandı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 31 Aralık 2022 14:11, Son Güncelleme : 31 Aralık 2022 14:25
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde FETÖ'nün eylem ve faaliyetlerinin engellenmesi ve söz konusu terör örgütü mensuplarının yakalanmasına yönelik çalışmaları devam ediyor.
Ekipler, bu çerçevede "terör örgütüne üye olmak" suçundan hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan R.K'yi yakaladı.
Hükümlü, adli makamlardaki işlemlerin ardından cezaevine teslim edildi.Memurlar.Net'i Instagram'dan takip etmek için tıklayınız