Numan Kurtulmuş: Seçim tarihi öne alınabilir
AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş, belli zorunluluklar oluşursa seçim tarihinin öne alınabileceğini söyledi.
Kaynak : Yeni Şafak
Haber Giriş : 31 Aralık 2022 15:29, Son Güncelleme : 31 Aralık 2022 15:31
Siyasette erken seçim tartışması sürerken AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş'tan önemli bir açıklama geldi.
Yeni Şafak gazetesine konuşan Kurtulmuş, 2023 yılında yapılacak, cumhurbaşkanlığı ve milletvekili genel seçim takvimini değerlendirdi.
Seçimlerin haziran ayında yapılacağını hatırlatan Kurtulmuş, "Belli zorunluluklar ortaya çıkarsa bir miktar öne alınması mümkün olabilir. Ama böyle bir konu henüz gündemimizde değil" ifadelerini kullandı.Memurlar.Net'i Twitter'dan takip etmek için tıklayınız