Doğalgaz fiyatında indirim: İbadethane, cemevi, sanayi...
Cumhurbaşkanı Erdoğan, ibadethanelerde, cemevlerinde kullanılan doğalgazda indirim yapıldığını duyurdu. Sanayi ve elektrik üretiminde kullanılan doğalgazda da değişen oranlarda indirmi geldi.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 31 Aralık 2022 15:46, Son Güncelleme : 31 Aralık 2022 15:50
Doğalgaz fiyatına indirim yapıldı.
Kararı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Twitter hesabından duyurdu.
Alınan karara göre ibadethanelerde, cemevlerinde kullanılan doğalgazda yüzde 42,73 indirim yapıldı.
Ayrıca sanayide kullanılan doğalgaza yüzde 13,10 ile yüzde 25,11 arasında indirim geldi.
Elektrik üretiminde kullanılan doğalgaza ise yüzde 12,73 oranında indirmi geldi.
İndirim 1 Ocak 2023'ten itibaren geçerli olacak.
KONUT ELEKTRİĞİ MARTTA GELDİ
1 Mart 2022'de ibadethaneler, dernek ve vakıf merkezleri ile cemevlerinde kullanılan elektrik fiyatında indirime gildimişti. Değişiklikle, bu noktalar mesken abone grubuna alınmış, kilovatsaat başına ödenen ücret yüzde 50 oranında düşürülmüştü.Memurlar.Net'i Youtube'dan takip etmek için tıklayınız