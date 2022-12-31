2022 yılının en başarılı muhalefet lideri belli oldu
ORC araştırma şirketinin 45 ilde yapmış olduğu anket sonucuna göre 2022 yılında en başarılı muhalefet lideri Kemal Kılıçdaroğlu oldu.
ORC araştırmanın, 24 - 30 Aralık 2022 tarihleri arasında 45 ilde toplam 5 bin 120 kişi ile yapmış olduğu anket sonucuna göre; CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu yüzde 40,7 oy oranıyla listenin ilk sırasında yer aldı.
Kılıçdaroğlu'nun ardından en başarılı muhalefet lideri ise yüzde 35, 6 oy oranıyla İYİ parti Genel Başkanı Meral Akşener listenin ikinci sırasında yerini aldı.
İşte ORC anket şirketinin yapmış olduğu anket sonuçları
MUHALEFET LİDERLERİNİN 2022 YILI BAŞARI DÜZEYİ
ARALIK 2022
2022 yılı en başarılı muhalefet liderleri araştırma anketinde CHP lideri Kılıçdaroğlu birinci sırada yer alırken, İYİ Parti lideri Meral Akşener, listede ikinci sırada yer aldı.
Üçüncü sırada %17,1 oran ile HDP Eşbaşkanları yer aldı.
Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu %15,8 oran ile listede dördüncü sırada yerini aldı onu % 15,2 oran ile DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan takip etti.
Listede en az oyu alan lider ise % 4,0 ile Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu oldu.
1- Kemal Kılıçdaroğlu: %40,7
2- Meral Akşener: %35,6
3- HDP Eş Başkanları %17, 1
4-Ahmet Davutoğlu % 15,8
5-Ali Babacan % 15, 2Memurlar.Net'i Youtube'dan takip etmek için tıklayınız